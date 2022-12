Neuer Bahnhof «Wir werden die SBB wörtlich in den Schatten stellen» – ein exklusiver Blick auf Aaraus wohl engste Baustelle Während die Züge weiter halten und die Autos dicht nebenan vorbeirauschen, wird beim am neuen Bahnhof der Wynental- und Suhrentalbahn weiter gearbeitet. Eines der beiden Gebäude ragt bereits in die Höhe. Ein Baustellenbesuch.

Hoch hinaus gehen die Gebäude vom neuen Bahnhof Süd (WSB/AVA) in Aarau. Links Beat Engelhardt (Projektleiter Gross Generalunternehmung AG), rechts Mathias Grünenfelder (Stv. CEO Aargau Verkehr AG). Valentin Hehli

Zum 100. Geburtstag soll er fertig werden: Der neue Bahnhof von Aargau Verkehr (AVA) dürfte nach Zeitplan 2024 erstellt sein, genau 100 Jahre nachdem das alte, inzwischen abgerissene Bahnhofsgebäude der damaligen Wynentalbahn 1924 errichtet wurde. Die beiden Hochhäuser samt Geschäften sogar schon 2023, Gleis- und Perronanlagen etwas später.

Diese Woche führten Mathias Grünenfelder, Stv. CEO von AVA, und Projektleiter Beat Engelhardt (Gross AG) durch «die Baustelle am offenen Herz», wie sie es bezeichnen. In der Tat ist die Herausforderung gross, gleich in mehrerer Hinsicht: Der Platz zwischen Strasse und Bahnlinie ist sehr eng, der Autoverkehr rollt dicht nebenan weiter und so auch die Züge.

Die Passagiere dürften es kaum merken, aber aktuell laufen sie durch eine Durchgangsbrücke über der offenen Baugrube zu den Gleisen. Noch erstaunlicher ist, wie die Schaltzentrale der Züge derzeit auf Pfähler gehalten wird, weil darunter und rundherum eine Tiefgarage erstellt wird. Diese sei, trotz unmittelbarer Bahnhofsnähe, für die Attraktivität der geplanten Wohnungen und damit die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens nötig, heisst es.

Durch diese Brücke laufen die Passagiere derzeit. Valentin Hehli Die Schaltzentrale der Züge ist weiterhin in Betrieb, schwebt derzeit aber über die Baugrube. Valentin Hehli Die Operation am offenen Herz: Personenunterführung und Schaltzentrale müssen während des Baus in Betrieb bleiben. Valentin Hehli

AVA will die SBB «in den Schatten stellen»

Für 65 Millionen Franken entstehen nebst dem neuen AVA-Bahnhof zwei sechsstöckige Häuser mit Läden, Büros und über 60 Wohnungen. Das westliche Gebäude ragt bereits drei Etagen in die Höhe, von dort aus hat man direkte Sicht auf die Gleise der SBB und erkennt aus der Distanz auch das Rockwell-Hochhaus, das Kantonsspital oder den Obertorturm in der Altstadt.

«Ich habe immer versprochen, dass wir mit unserem Bahnhofsgebäude die SBB wörtlich in den Schatten stellen werden. Nun, wenn die Sonne im Winter auf unser Gebäude scheint, wird das tatsächlich so», sagt Mathias Grünenfelder mit Humor.

Die Gesundheits-Bildungsinstitution H+ wird zum Beispiel in dieses Haus einziehen. Der eigentliche Hauptsitz der AVA samt Büros kommt in das östliche Gebäude, wo später mit dem Bau begonnen wird. Aktuell ist man dort noch am Aushub. Grosse Herausforderung ist dort eben das bauen rundum und unter der Schaltzentrale.

Der westliche Teil der Tiefgarage ist zu grossem Teil bereits erstellt. An der Führung gewähren die Verantwortlichen auch Einblick in einen Teil der Meyerschen Stollen, die unter der Tiefgarage hindurchgehen.

Aaraus Untergrund verbirgt weiterhin überraschende Schätze. Valentin Hehli

Das letzte Kapitel der Erneuerung des Bahnhofs Aarau

Mit diesem Bau endet das letzte Kapitel der jahrzehntelangen Aarauer Bahnhofserneuerung. Der südliche Teil des Bahnhofs wird klar aufgewertet, die Unterführung für Passanten verbreitert. Überirdisch wird die Zufahrt zum Bahnhof mehr Platz bieten als vorher: Sie wird länger und auch mehr Kurzparkflächen bieten. Migrolino, Kiosk und weitere Geschäfte sollen einziehen. Selbst zwei Radstreifen werden an der Hinteren Bahnhofstrasse neu Platz haben.

Höher und moderner: So wird der neue AVA-Bahnhof aussehen. Gross Generalunternehmung AG Trotz engen Verhältnissen werden zwei Radstreifen möglich. Gross Generalunternehmung AG SIcht über die Gleise der SBB auf den AVA-Bahnhof. Gross Generalunternehmung AG So dürfte der neue Bahnhof Süd in Aarau ab 2023 aussehen (Visualisierungen). Gross Generalunternehmung AG

Mathias Grünenfelder und Beat Engelhardt zeigen sich stolz über das Generationenprojekt. Erst recht, wenn es genau 100 Jahre nach Eröffnung des alten WSB-Bahnhofs eingeweiht wird.