Buchs hat Chancen, sich bis im Sommer 2018 zu verbessern. Der Bauboom ist am Abflachen. Zurzeit stehen in der Gemeinde nur noch vergleichsweise wenige Krane – und das für eher kleinere Häuser. In Gränichen stehen 206 Wohnungen leer. Nochmals mehr als im Vorjahr (197). Damit war in Gränichen etwa jede 20. Wohnung unbenutzt.

Mietermarkt in Lenzburg

In der Boomregion Lenzburg gab es – abgesehen von Hunzenschwil – vergleichsweise wenige Verschiebungen: In der Stadt Lenzburg stehen mit 164 Wohnungen minim weniger leer als im Vorjahr (169). Allerdings kommen auch dort in den kommenden Monaten noch weitere Neubauten auf den Markt.

Noch etwas länger wird es dauern, bis die Gebäude, die in diesen Monaten in Staufen hochgezogen werden, bezugsbereit sind. Anfang Juni standen dort 56 Wohnungen leer (Vorjahr 52) – davon 11 in Einfamilienhäusern. Leicht gestiegen ist der Leerwohnungsbestand auch in Rupperswil: plus 12 auf 76.

Massiver Anstieg im Wynental

Im Bezirk Kulm ist der Leerwohnungsbestand massiv nach oben gegangen. Alleine in den beiden Gemeinden Reinach und Menziken warteten anfang Juni 337 Wohnungen auf Mieter oder Käufer. Vor Jahresfrist waren es erst 191 – also plus 75 Prozent. In Menziken haben die Immobilienunternehmen 169 leere Wohnungen im Angebot (Vorjahr 107), in Reinach 168 (Vorjahr 84).

Ebenfalls keine Probleme haben Mieter, die mindestens durchschnittlich kaufkräftig sind und in Schöftland eine Wohnung suchen: Im Angebot sind in diesem Sommer 147 (Vorjahr 114)

Etwas schwieriger ist es für all diejenigen, die in eine steuergünstige Gemeinde ziehen möchten: In Meisterschwanden standen nur 26 Wohnungen leer – immerhin 12 mehr als letztes Jahr. Und in Seengen 36 (gleich viele wir 2016).