Die städtischen Pflegeheime Golatti und Herosé sowie die Alterssiedlung Herosé sollen eine neue Trägerschaft erhalten: eine gemeinnützige Aktiengesellschaft namens Aarvita AG. Das letzte Wort haben am 21. Mai die Aarauer Stimmberechtigten. Diese müssen sich deshalb die Frage stellen, ob und warum die Heime nicht mehr als Eigenwirtschaftsbetrieb der Stadt geführt werden sollen. Eine Frage, die sich so leicht nicht beantworten lässt.

In der Abstimmungsbotschaft ist die Rede von «Handlungsbedarf». Unter diesem Titel wird zunächst festgehalten, dass die Klärung der künftigen Rechtsform der Heime Voraussetzung für die Wiederaufnahme der Bauplanung für die Pflegeheime und die Alterssiedlung sei. Für die Antwort auf die Frage «Ja oder Nein?» besagt das noch nichts: Geklärt wird die Rechtsform der Heime mit dem Entscheid an der Urne so oder so, egal wie er ausfällt: Entweder bleibt es beim Eigenwirtschaftsbetrieb, oder eine gemeinnützige AG übernimmt.

Dass die bisherige Rechtsform infrage gestellt wird, bevor die an sich dringendere Sanierung der Heime an die Hand genommen wird, erstaunt auf den ersten Blick – angesichts der Befristung der kantonalen Bewilligung bis Ende 2018. Das Ganze ist die Folge eines politischen Auftrags – und der Spekulation, dass die verlorene Zeit später mit einer dynamischeren Rechts- und Organisationsform wettgemacht werden könne. Der Stadtrat sah das Ganze seinerzeit anders, aber eine im Einwohnerrat überwiesene Motion erzwang die nun einzuhaltende Abfolge der Schritte.

Dass der Handlungsbedarf in eine gemeinnützige AG münden müsse, wird in der Abstimmungsbotschaft nur abstrakt erklärt: «Eine gemeinnützige Aktiengesellschaft öffnet den Weg für die notwendige betriebliche Eigenständigkeit und damit für gute Zukunftsperspektiven.» Was heisst das? «Notwendig» ist ein grosses Wort, «notwendig» ist mehr als nur «erwünscht». «Notwendig» impliziert, dass der Verzicht auf einen Wechsel zu einer neuen Rechtsform ein ernsthaftes Problem schaffen würde.

Das freilich scheint nicht der Fall zu sein. An der Stadtratsmedienkonferenz, an der Vizestadtpräsidentin Angelica Cavegn Leitner für die Vorlage warb, zeigte sich, dass es offenbar nur graduelle Unterschiede gibt. Auf die Frage, was denn im Bereich der Heime nicht möglich wäre, wenn am Eigenwirtschaftsbetrieb festgehalten würde, sagte die zuständige Stadträtin, dann könne man «nicht so eng mit andern Heimen zusammenarbeiten». Bei dem Modell, wo der operative Bereich in den Händen eines Verwaltungsrates liege, seien «die Prozesse kürzer und dynamischer». Das ist ein Argument, aber bei Weitem nicht das einzige, das in dieser Frage zählt, sondern lediglich eines, das bei einer Gesamtbetrachtung, zusammen mit andern dafür und dagegen, mit einzubeziehen ist.

Unproblematisch ist das, was hier geplant ist, natürlich nicht. Nicht nur, weil mit dem Verwaltungsrat ein zusätzliches Gremium ins Spiel kommt, das nicht gratis zu haben ist. Die VR-Kosten seien im Moment nicht bezifferbar, sie hingen von der Anzahl Sitzungen pro Jahr ab, heisst es bei der Stadt. Es gehe aber eher um 50 000 als 100 000 Franken pro Jahr. Wichtiger ist: Mit der Delegation des operativen Bereichs an einen Verwaltungsrat gibt die Stadt die Kontrolle ein Stück weit aus der Hand.

Dieser Einwand wird von Befürworterseite jeweils umgehend relativiert mit dem Hinweis darauf, dass wegen der starken Reglementierung im Heimbereich der Einfluss der Stadt heute schon nur minim sei und der Stadtrat ja, falls nötig, jederzeit eingreifen könne. Trotzdem: Beim Herosé-Neubau etwa hätte das Volk bei einem Ja am 21. Mai nichts mehr zu sagen. Bei der heutigen Rechtsform dagegen käme es zu einer Urnenabstimmung über den Baukredit. Nach dem Übergang zu einer AG läge der Entscheid in der Kompetenz des Verwaltungsrates. Beim Golatti wäre es anders, weil die Stadt hier Eigentümerin bleibt.

Natürlich würde der Stadtrat das Golatti gerne schliessen. Denn die Sanierung wird richtig teuer. An dieser führt aber kein Weg vorbei, denn vorderhand wird das Golatti benötigt und der Kanton macht Auflagen. Ein für viel Geld saniertes Heim in zehn, fünfzehn Jahren zu schliessen, wäre ein kompletter Unsinn. Abgesehen davon, dass die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung fehlt. Zu Recht: Die älteren Menschen gehören in die Stadt und nicht ins Getto. In dieser Hinsicht ist das Golatti mit dem ebenerdigen Ausgang in die Milchgasse ein absoluter Glücksfall. In den nächsten Jahren, bis der Herosé-Neubau steht, bleibt es sicher bestehen. Offenbar gibt es aber tatsächlich Überlegungen in Richtung einer späteren Schliessung des Heims und einer Umwandlung in Alterswohnungen.

Zwar hält die Stadt beim Start der Aarvita AG 100 Prozent des Aktienkapitals. Ein schrittweises Verscherbeln an einen privaten Betreiber ist aber möglich: Der Stadtrat ist ermächtigt, bis zu 33 Prozent des Aktien- und Stimmrechtsanteils zu veräussern. Mit dem Segen des Einwohnerrats können weitere Aktien verkauft werden. Sprich: Das jetzt zur Debatte stehende Konstrukt lässt im Endeffekt eine spätere totale Privatisierung zu. Der Kompromiss zwischen Privatisierung und Eigenwirtschaftsbetrieb, als der die gemeinnützige AG angepriesen wird, hat also unter Umständen ein Verfalldatum.

Fazit: Eine dringende Notwendigkeit, die Rechtsform zu ändern, ist nicht erkennbar. Eine gemeinnützige AG wäre zwar auch nicht notwendigerweise ein Unglück. So wie sie aufgegleist ist, ist aber alles eine Frage des Vertrauens. Ob das VR-Modell funktioniert, ist Glaubenssache. All das und der Umstand, dass die Vorlage zudem von linker Seite bekämpft wird, weil dem Personal kein GAV zugestanden wurde, lässt vermuten, dass das Ganze nicht so schlank durchgeht, wie da und dort angenommen wird. Auch wer die Bedenken der Linken nicht teilt, kann diese Vorlage in guten Treuen ablehnen. Weil mehr Dynamik zwar teilweise erwünscht, aber auch nicht ohne Risiko und der Wechsel unter dem Strich einfach nicht notwendig ist. Dringend nötig ist nur eines: die Sanierung der Gebäude.