Neue Studie beweist: Die Schweizer haben Aarau nicht lieb

«Luzern top, Aarau flop». Schlagzeilen wie diejenige in der «NZZ am Sonntag» tun weh. Zu keiner anderen der untersuchten Städte haben die Schweizer eine grössere emotionale Distanz.

Professor Andreas Hermann von der Uni St. Gallen hat mit einer repräsentativen Studie (3750 Befragte) ermittelt, welche Städte sich mögen. «Wir wollten eine psychologische Landkarte über die emotionale Nähe und Distanz der Städte erstellen», so Hermann in der «NZZ am Sonntag». Jede Stadt sei auf gegen zwanzig Themen abgefragt worden. Etwa zu Kultur, Arbeitsmarkt, Steuerlast, Wetter.

Das Resultat ist für die einzige untersuchte Aargauer Stadt wenig schmeichelnd. Aarau hat gemäss dieser Studie ein Imageproblem. «Das Schlusslicht bildet Aarau», schreibt die Zeitung. «Die Angebote noch die Bewohner vermögen bei den übrigen Schweizern zu punkten.»

Auf den ersten Plätzen liegen Luzern vor Bern, Basel und Lugano.

Die Zürcher platzieren die Aarauer auf der Karte der emotionalen Nähe in den Jura. Und die Aarauer? Die setzen Zürich nach Österreich! Dafür sind ihnen die Luganesi ganz nah.