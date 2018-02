Entspannt sitzt Stefano Sansó in einer blütenweissen Kochjacke an einem Tisch in seinem Restaurant Löwen in Gränichen. Seit ein paar Wochen führt der gebürtige Italiener das Lokal als Pächter. Kochen ist die grosse Leidenschaft des Wirtes aus Muhen. Mutter und Grossmutter haben ihm alle Facetten der italienischen Küche beigebracht. «Dazu gehört auch, dass in die Spaghetti Carbonara kein Rahm gehört», erklärt er schmunzelnd. Aber auch bei der Carbonara bleibt er flexibel; wenn ein Gast sie lieber mit Rahm möchte, stelle er den Wunsch über seinen Stolz und bereite das Nudelgericht auch mal auf eine andere Art und Weise zu.

Das Angebot, den «Löwen» zu übernehmen, sei zur richtigen Zeit gekommen, sagt er. Zuvor war der Wirt während zweier Saisons Pächter des Restaurants des FC Entfelden 2004. Seine erste eigene Pacht hatte Sansó einst in der «Eintracht» in Buchs. Dort bewirtete der 53-jährige während fünf Jahren seine Gäste.

Seiner Passion geht Stefano Sansó nun in Gränichen nach. Im urchig eingerichteten «Löwen» haben die Gäste die Wahl zwischen traditioneller italienisch und der Schweizer Küche. Die Schweizer Küche hat ihm die Mutter seiner Lebenspartnerin nähergebracht. Aber auch das spanische Nationalgericht Paella ist auf der Karte des «Löwen»: Eine von Sansós Angstellen ist gebürtige Spanierin, sie kocht die Paella – landestypisch mit frischen Zutaten, so wie es sich gehört. «Das Schöne am Kochen ist doch, dass man Gerichte aus aller Welt machen kann, es interessiert dabei nicht, woher man kommt.» (asu)

