Neue Kantonsschule Aarau Martina Vogel mahnt die Maturanden: «Nehmt euch Zeit, Freundschaften zu pflegen» Die Neue Kantonsschule Aarau hielt gestern zwei (Fach-)Maturitätsfeiern ab – die AZ war bei einer dabei.

Übergabe der Matur- und Fachmaturzeugnisse an der Maturfeier der Neuen Kantonsschule Aarau (NKSA) in der Stadtkirche Aarau. Bild: Henry Muchenberger

Feier um Feier, Zeugnis um Zeugnis, Rede um Rede: Dieser Tage sind die Berufs- und Mittelschulen in der Region beschäftigt mit ihrer wohl schönsten Tätigkeit – der Verabschiedung erfolgreicher Absolven­tinnen und Absolventen. Gestern beispielsweise fanden in der Stadtkirche gleich zweimal hintereinander Matur- und Fachmaturitätsfeiern der Neuen Kanti statt; heute steht für die Alte Kanti eine Doppelfeier an. In der Neuen Kantonsschule Aarau (NKSA) haben 119 Maturandinnen und Maturanden sowie 73 Fachmaturandinnen und Fachmaturanden ihre Abschlussprüfungen bestanden.

Bei der ersten von zwei Feiern hielt gestern Alumna Martina Vogel die Ansprache. Die Inhaberin der Kommunikationsagentur «comm.versa» hatte nach ihrer Zeit an der NKSA in politischer Kommunikation promoviert und doziert heute an Hochschulen. In einer erfrischend ehrlichen Rede gestand sie, dass die Worte ihres Kanti-Englischlehrers – «you are substandard» (in etwa: «du genügst den Anforderungen nicht») – sie motiviert hätten, ihren Weg zu gehen, um zu beweisen, dass sie es eben doch könne. «Glaubt an euch!», gab sie den Maturanden mit auf den Weg. Und s

ie betonte auch: «Ich würde rückblickend die Zeit nach der Maturaprüfung mehr geniessen; mehr reisen und weniger hetzen.» Das legte sie den Absolventen nun ans Herz. Aber ebenso: «Nehmt euch Zeit, Freundschaften zu pflegen; es ist eine Investition, die sich lohnt.»

Rektorin Martina Kuhn-Burkard erinnerte daran, dass die Absolventinnen und Absolventen nun einen Rucksack mit Wissen mitnehmen. Sie sollen ihn einsetzen, um die Welt um sich herum mitzugestalten. Den grössten Rucksack, wenn man so will, trugen Mirja Fricker (FMS) und Robin Steiner (Gymnasium) aus der Maturafeier mit nach Hause: Beide schlossen mit der Note 5,7 ab.