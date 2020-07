Neue Grossbaustelle in der Rush Hour: Es blieb beim «Kolläpschen»

Nach einer Woche Vorbereitung sind seit gestern die Bauarbeiten auf dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Aaraus gestartet, dem Kreuzplatz. Bis zum späten Nachmittag floss der Verkehr grösstenteils problemlos (Ausnahme: Hintere Bahnhofstrasse), doch ab 15.30 Uhr wurde es fast in der ganzen Stadt schwierig. «Es geht kaum noch vorwärts», warnten sich Aarauer per Chat. Für Dreiviertelstunden staute sich der Verkehr vom Kunsthaus bis auf den Autobahnzubringer, vom Turbinen- bis zum Gaiskreisel.

Dass der Verkehr nicht zusammenbrach, war Autofahrern zu verdanken, die vorsorglich versuchten, den Verkehrsknoten bestmöglich zu umfahren. Und rund zehn Verkehrslotsen. «Sie sind praktisch in der ganzen Stadt verteilt», sagt Tiefbautechniker Daniel Fischer von der CES Bauingenieur AG. Ihm ist vor allem der längere Stau in der Bahnhofsstrasse aufgefallen. Auch dort kümmern sich Lotsen um ein bestmögliches Fortkommen. Anderswo werden Lichtsignalanlagen manuell gesteuert, um das Optimum herausholen zu können. «Für den ersten Tag nach der grossen Umstellung lief es relativ gut», bilanziert Daniel Fischer. Es werde nun weiterhin darum gehen, den Verkehr bestmöglich um die Baustelle herumleiten zu können.



Neuer Belag, minimale Änderungen für Velofahrer

Drei Wochen dauert die Belagssanierung auf dem Kreuzplatz, die dafür verantwortlich ist, dass Aarau in den kommenden Tagen Geduld zeigen muss. Diese braucht es natürlich auch wegen Covid-19, denn die Baustelle wurde nicht umsonst auf den Ferienbeginn geplant: Normalerweise wäre die Verkehrsdichte jetzt deutlich niedriger.

Die Sanierung ist nötig, weil sich der Belag auf dem Kreuzplatz in zunehmend desolatem Zustand zeigt. An der Verkehrsführung ändern wird sich durch die Erneuerung nichts – «einzig für Velofahrer gibt es ein paar minimale Verbesserungen», sagt Kantonsingenieur Michael Wagner. Und die Verkehrsinseln werden nicht mehr fix verbaut, sondern auf den neuen Belag aufgeklebt. Das macht es möglich, Anpassungen an der Verkehrsführung schnell und günstig vorzunehmen, sollte das in Zukunft einmal nötig sein. 1,08 Millionen Franken kostet die Erneuerung.