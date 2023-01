TeleM1

Neue Gemeinde? Küttingen statt Küttigen: Schild zeigt den falschen Ortsnamen Die Ortsverbindungsstrasse Erlinsbach-Küttigen seit Montag wegen Instandhaltungsarbeiten für mindestens sechs Monate gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, wie ein ein Schild in Erlinsbach aufzeigt. Ein Buchstabe zu viel im Namen sorgt aber bei den Anwohnerinnen und Anwohner für Stirnrunzeln.

Wegen einer Baustelle wird die Durchfahrt von Erlinsbach nach Küttigen mindestens sechs Monate lang gesperrt sein. Infolge Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten wird die Brandackerstrasse erneuert. Soweit nichts Aufregendes. Dennoch sorgt genau diese Baustelle für einen kleinen Aufreger. Denn aus Küttigen wurde «Küttingen».

Ein Buchstabe zu viel, tauft die Gemeinde um. Screenshot TeleM1

Die Reaktionen der Bevölkerung sind durchgemischt: «Mich stört das aber überhaupt nicht. Wir wissen alle, wie es richtig heisst», sagt eine Anwohnerin. Ein Schreibfehler könne durchaus passieren, so die einen Stimmen. Doch nicht alle reagieren längst so locker auf das Malheur. «Wenn ich ehrlich bin, finde ich es schade, dass man es verbockt hat», so ein Anwohner. «Das hat einfach jemand geschrieben, der nicht von hier ist. Als Küttiger tut es weh.»

Gemeinde sucht nach Lösung

Die Gemeinde Küttigen versteht den Frust der Anwohnerinnen und Anwohner. «Ich kann schon sehr gut nachvollziehen, dass darüber gesprochen wird», erklärt Tobias Leuthard, Gemeindeammann Küttigen. Dieser Fehler sei jedoch nicht der Gemeinde passiert. «Wir werden mit der Herstellerfirma schauen, dass der Fehler bis Ende der Woche behoben ist», fügt Leuthard an.