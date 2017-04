Pet Zimmermann war Projektleiterin und Co-Autorin des Lehrmittels «WohnRaum» (2010) für die 7.–9. Klasse. Getestet haben die Unterrichtseinheiten auch Suhrer Klassen, ausgezeichnet wurde das Lehrmittel in Tokio: mit dem Internationalen Preis «Golden Cube Award 2011 – Architecture and Children».

In ihrer 12-monatigen «Amtszeit» werde sich Pet Zimmermann an die Bewohnerinnen und Bewohner von Suhr wenden, «die der Baukultur täglich begegnen und sie benutzen», heisst es in der Medienmitteilung der Kulturkommission. Und Eli Wilhelm, Vizepräsidentin der Kommission, präzisiert: Pet Zimmermann werde «keinen Architekturführer von Suhr» schreiben, «keine herkömmlichen Architekturkritiken». Vielmehr werde die neue Dorfschreiberin «ihre persönlichen Beobachtungen zur gebauten Umgebung» zu Papier bringen. Dadurch, so Wilhelm weiter, werde einerseits Suhr als typische Agglomerationsgemeinde neu wahrnehmbar. Anderseits mache Zimmermann auf diese Weise Mut, «den eigenen Augen zu trauen» – oder sie in der alltäglichen Umgebung überhaupt einmal zu öffnen – und den Gefühlen, die Architektur in der Betrachterin auslöse, Raum zu geben.

Kolumnen im «Suhr Plus»

Ein Jahr lang wird Pet Zimmermann ab Juni 2017 in jedem «Suhr Plus» eine Kolumne zu einem architektonischen oder städtebaulichen Phänomen schreiben. Sie wird dabei von Persönlichem ausgehen – von einer Beobachtung, einer Erfahrung oder einem Erlebnis in Suhr. Weshalb, fragt sie etwa, werde die Umgebung in den Ferien mit anderen Augen wahrgenommen? Und umgekehrt: «Was würden wir entdecken, wenn wir zu Hause die ‹Ferien-Brille› aufsetzten?» Oder sie fragt, weshalb bestimmte Orte und gebaute Umgebungen bestimmte Gefühle in Menschen auslösen.

Reaktionen erwünscht

Pet Zimmermann, stellt die Kulturkommission klar, wünsche sich auf ihre Kolumnen Reaktionen – per E-Mail oder Post. Das können, wie die Kulturkommission schreibt, Fotos, Gedanken oder Geschichten sein – ganz konkret zum beschriebenen Phänomen. So kommt eine Sammlung von unterschiedlichsten Beobachtungen zu jeweils einem Thema zusammen. Am Ende des Dorfschreiber-Jahres entsteht daraus eine vielgestaltige Ausstellung. (uw)