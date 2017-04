Doch was ist nun am Gerücht dran, dass dafür auf die Mantelnutzung verzichtet wird? Die az hat bei Lukas Pfisterer nachgefragt, der auch Verwaltungsrat der Stadion AG ist. Pfisterer verweist an die Bauherrin HRS. Dort sagt Mediensprecher Sven Bradke zur Frage, ob die HRS ernsthaft in Erwägung ziehe, auf die geplante Mantelnutzung mit Einkaufszentrum zu verzichten: «Seitens HRS haben wir derzeit keine News.» Damit wird das Gerücht nicht direkt dementiert, aber auch nicht bestätigt.

«Infos in den nächsten Wochen»

Fest steht: Es gibt nach wie vor mindestens eine Interessentin für die Einkaufsflächen im Stadion-Mantel. Die Migros hat zwar schon abgesagt, nicht aber der zweite grosse Detailhändler. «Coop ist grundsätzlich an einer Verkaufsstelle im neuen Stadion in Aarau interessiert», sagt Mediensprecher Marius Eugster vorgestern der az. Weitere Einzelheiten könne man zum jetzigen Zeitpunkt «noch nicht bekannt geben».

Klar ist auch: Es dauert nicht mehr allzu lange, bis die Aarauer erfahren, wie es mit dem Stadionprojekt weitergeht. «Die Öffentlichkeit wird in den nächsten Wochen über den Stand der Dinge informiert», sagt Stadtrat Lukas Pfisterer.

Endlich, ist man geneigt zu sagen. Denn je länger es dauert, desto intensiver brodelt die Gerüchteküche.