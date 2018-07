Die Eniwa (ehemals IBAarau, 345 Mitarbeiter) ist eine private Aktiengesellschaft, aber zu 95,4 Prozent im Besitz der Stadt Aarau. In der Kantonshauptstadt und 17 Gemeinden rund um Aarau ist der Strom extrem teuer (am teuersten in der AZ-Region Aargau West).

An der IBA-Generalversammlung im Mai wurde per Zufall bekannt, dass sich der Verwaltungsrat ein Island-Reisli gegönnt hat. Dem Gremium gehörten 2017 so prominente Mitglieder wie die damalige Stadtpräsidentin Jolanda Urech (SP), Nationalrätin Corina Eichenberger (FDP) und der damalige Stadtrat und heutige FDP-Kantonalpräsident Lukas Pfisterer an.

Als die «Schweiz am Wochenende» nach der Generalversammlung Fragen zum «VR-Workshop 2017 Geothermie Island» stellte, wurde die Reise von der Eniwa faktisch zur Geheimsache erklärt «Details zu VR-Workshops werden nicht bekannt gegeben», hiess es.

Mit der Geschäftsleitung

Einer parlamentarischen Anfrage von SVP-Einwohnerrat Max Suter ist es zu verdanken, dass nun doch noch einige brisante Details zum Island-Reisli publik wurden. Zum Beispiel, dass nicht nur der Verwaltungsrat, sondern auch die damals sechs Mitglieder der Geschäftsleitung (und zwei Begleitpersonen) den fast fünfstündigen Flug in den hohen Norden machten. «Total 15 Personen», schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf den Vorstoss.