Naturpark Gruss vom Glögglifrosch: Der Jurapark Aargau begrüsst Besuchende bald schon an den Strassen Der Jurapark Aargau als Regionaler Naturpark ist dem Bund gegenüber verpflichtet, seinen Perimeter für Einwohnende und Gäste sichtbar zu machen. Die Vorbereitungen dafür laufen.

So sehen die neuen Eingangstafeln für den Jurapark Aargau aus. Sie werden in zehn Gemeinden entlang der Strassen aufgestellt. zvg

300 Quadratkilometer; 31 Gemeinden, rund 55’000 Menschen: Der Jurapark Aargau hat sich nach zehn Jahren etabliert. Und nun wird er endlich noch sichtbarer: In zehn Gemeinden, alle an Eingangspforten zum Park gelegen, werden Eingangstafeln entlang der Strassen aufgestellt. Die ersten Baugesuche dafür liegen aktuell auf. «Die ausgewählten Gemeinden freuen sich sehr darüber», sagt Isabelle Zutter, Projektleiterin beim Jurapark Aargau. Küttigen erhält gleich zwei Tafeln, je eine wird in Zeiningen, Schinznach, Remigen, Mettauertal, Schupfart, Oeschgen, Bözberg, Kienberg und Laufenburg aufgestellt.

Die Materialkosten betragen rund 9500 Franken pro Tafel, mitfinanziert durch den Bund, den Swisslos Fonds des Kantons Aargau und den Jurapark Aargau. Nahezu alle Arbeiten seien an Anbieter aus dem Parkgebiet vergeben worden, sagt Zutter. Nur das Design – mit Jurafossil, Glögglifrosch, Weintrauben, Blume und Biene sowie Fledermaus – kommt vom Büro Girod Gründisch aus Baden.

Ganz frei in der Gestaltung waren die Designer jedoch nicht. Zutter erklärt: «Der Jurapark Aargau als Regionaler Naturpark ist dem Bund gegenüber verpflichtet, seinen Perimeter für Einwohnende und Gäste sichtbar zu machen. Unsere Beschilderung basiert auf einem Signalisationskonzept, das die Konstruktion und Farbgebung sowie die Standorte vorgibt.»