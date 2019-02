Seit November 2018 ist Daniel Bärtschi Direktor des Naturama. In der kurzen Zeit hat er schon die ganze Bandbreite an Emotionen erlebt, die so ein Amt mit sich bringt: Die Freude, eine nationale Auszeichnung entgegenzunehmen, und die Schlagzeilen wegen den Aussagen über US-Präsident Donald Trump, für die er von SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati harsch kritisiert wurde.

Sie sind Bauer und Agronom, waren als Sicherheitsberater und Entwicklungshelfer tätig – jetzt sind Sie Museumsdirektor. Wie kam das?

Ich habe im letzten Frühling mit meinen Kindern zufällig einen Ausflug ins Naturama gemacht. Uns hat das Museum sehr gefallen. Kurz darauf habe ich gesehen, dass die Stelle ausgeschrieben ist, und mich beworben. Auch wenn es etwas ganz anderes ist, als ich bisher getan habe, so fühlt es sich doch sehr richtig an. Und so fremd ist es nicht, der gemeinsame Nenner war immer die Thematik Umwelt und Natur.

Und der historische Aspekt?

Der ist für mich sehr spannend. Geschichte ist die Grundlage von allem. Wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu wissen, wohin wir wollen. Ausserdem bin ich sehr museumsaffin. Museen sind wichtig, mitsamt ihren Geschichten, mit ihren Sammlungen und den verborgenen Schätzen. Und wegen der Arbeit, die geleistet wurde, wie hier im Naturama von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. So etwas muss man unbedingt wertschätzen.

Wie haben Sie die ersten Wochen als Naturama-Direktor erlebt?

Ich habe viele positive Resonanzen gespürt, das Naturama ist sehr beliebt. Auch vonseiten Kanton, unserem Hauptpartner, oder verschiedener Verbände ist das Interesse gross. Wo ich Potenzial sehe, ist bei der Wirtschaft. Hier werden wir den Dialog verstärkt suchen.

Was macht das Naturama für die Wirtschaft interessant?

Das Naturama ist nicht nur Museum, sondern auch stark in Naturförderung und Umweltbildung. Ausserdem führen wir die Fachstelle Nachhaltigkeit des Kantons Aargau. Und wir sind nicht zuletzt auch Veranstaltungsort mit einer hervorragenden Lage direkt beim Bahnhof.

Wo sehen Sie noch Potenzial?

Wir sind drinnen und draussen tätig, diese Verzahnung entspricht mir sehr. Ich will die Leute für die Natur begeistern. Das können wir durch Kombination: Die Leute besuchen in einem ersten Schritt das Museum und entdecken in einem zweiten Schritt Neues in einem Kurs oder einer Exkursion. Diese Strategie passt mir sehr und ich möchte sie vertiefen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die verstärkte Vernetzung. Partner mit gemeinsamen Zielen sind wichtig. Nur so kann man wachsen, und das ist mein grosses Ziel.

Wie wollen Sie wachsen?

Insbesondere inhaltlich. Das Thema Nachhaltigkeit soll in Kursen oder Dienstleistungen verstärkt präsent gemacht werden. Wir bieten beispielsweise bereits heute Beratungen für Schulhaus-Umgebungsgestaltungen an. Künftig wollen wir solche auch Firmen oder Immobilienbesitzern anbieten, die ihre Areale naturnah gestalten wollen. Dafür gehen wir mit gutem Beispiel voran: Im Frühling werden wir vor dem Naturama einen Baum setzen. Das ist nicht weltbewegend, aber für uns ein Symbol, dass wir mehr Natur in die Stadt bringen möchten.

Im letzten Jahr wurde viel Neues lanciert; Konzerte, Lesungen, Erzählabende, der Barbetrieb. Da ist neuer Schwung spürbar.

Genau, und auf dem wollen wir aufbauen. Ein Museum muss sich stets wandeln und mit der Zeit gehen. Die Bedürfnisse der Leute ändern sich. Der harte Kern sind noch immer die vielen Familien und Schulklassen, aber wir müssen auch neue Kreise für unsere Anliegen begeistern. Beispielsweise über das Megathema Nachhaltigkeit.

Das Megathema schlechthin sind aktuell die Klima-Demos. Mit direkter Nachbarschaft zum Kanti-Areal steht die Zielgruppe vor der Museumstür. Wie rasch können Sie auf solche Entwicklungen reagieren?

Solche Aktualitäten sind für uns sehr zentral. Es wird demnächst ein Anlass zu diesem Thema mit verschiedenen Politikern hier stattfinden, organisiert von Kantischülern. Uns ist aber wichtig, dass solche Veranstaltungen nicht plakativ sind. Sie dürfen kontrovers sein, man darf verschiedene Positionen sich äussern lassen. Aber das Naturama als Institution muss eine solide Wissensplattform bieten. Gerade beim Klimawandel geht es aktuell in erster Linie um die Schuldfrage denn um das Handeln. Und unsere Aufgabe als Naturama ist es dann, Lösungen aufzuzeigen.

Sie haben von neuen Kreisen gesprochen, die Sie erreichen wollen. Funktioniert das?

Veranstaltungen wie die Naturfilmtage oder das Osterevent zeigen uns, dass es möglich ist. Da kommen viele, die sonst nie herkommen. Ihnen müssen wir bei dieser Gelegenheit zeigen, dass wir kein verstaubtes Museum sind. Deshalb werden wir auch den «Zukunftsraum» in der Dauerausstellung aktualisieren.

Der Haken ist immer das Geld. Eine Sorge, die auch das Naturama seit Jahren plagt, Magnete wie der Herbstmarkt wurden gestrichen.

Ich komme aus dem Non-Profit-Bereich, da ist Geld immer ein Thema. Aber ich sehe das nicht als Hürde, sondern als Situation, mit der man sich arrangieren muss. Dass die Finanzlage des Kantons ist, wie sie ist, und dass Budgets gekürzt werden, damit muss man konstruktiv umgehen. Grundsätzlich spüre ich sehr viel Goodwill seitens des Kantons, neue Projekte und Aktivitäten zu diskutieren. Es liegt jetzt an uns, weitere Drittmittel dafür zu finden.

Apropos Geld; nach Ihrer Aussage über Trump hat Ihnen SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati direkt mit Beitragskürzungen gedroht. Wie ging es Ihnen damit?

Solche Auseinandersetzungen sind immer Chance zum Dialog. Ich habe mit Herrn Gallati ein Telefonat geführt, wir haben uns gut verstanden. Auch wenn das jetzt für Aufruhr gesorgt hat, war es doch auch eine gute Sache: Man hat über das Naturama gesprochen.

Im Dezember haben Sie den Prix Expo für die Ausstellung «Fragile» bekommen. Wie wichtig ist der Preis für das Naturama?

Er ist eine Anerkennung der Qualität der Arbeit, die hier geleistet wird. Für mich war es eine wunderbare Einstiegsplattform und für das Team eine grossartige Motivation.

Können Sie die Ausstellung weiterverkaufen?

Es ist Usus, dass Museen ihre Produktionen weitergeben. Aber nicht kostendeckend, sondern zu symbolischen Beiträgen. «Fragile» wird nach der Finissage im April nach Winterthur weiterziehen.

Was hatte die Ausstellung für einen Effekt auf die Besucherzahlen?

Das Jahr 2018 war ein normales Jahr mit knapp über 30 000 Besuchern. Unser Ziel ist es, diese Zahl auf 40 000 zu steigern. Dazu wollen wir vermehrt Publikum aus Zürich, dem Mittelland und der Zentralschweiz erreichen.

Wie wird das Naturama in fünf Jahren aussehen?

Wir werden eine Solaranlage auf dem Dach haben (lacht). Nein, im Ernst: Wir werden mehr Dienstleistungsangebote haben, ein Ort für Diskussionen sein. Und ganz sicher bekannter, mit einer klaren Identität.