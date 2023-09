Naturama Aarau Während Nutztiere ausgebeutet werden, werden Haustiere verhätschelt Die neue Sonderausstellung «Ich Tier Wir» im Naturama in Aarau beleuchtet die sonderbare und vielschichtige Beziehung zwischen Mensch und Tier aus unterschiedlichsten Perspektiven.

Ausstellungsmacher Peter Kuntner hat die Sonderausstellung im Aarauer Naturama konzipiert. Bild: Fabio Baranzini

Die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren werden immer enger, aber auch immer widersprüchlicher. Auf der einen Seite stehen ausgebeutete Nutztiere und am anderen Ende des Spektrums verhätschelte Haustiere. Dazwischen gibt es Drogenhunde, Altersheimhühner, Therapiepferde und noch ganz viele andere Tiere, die mit uns leben.

Um diese widersprüchliche Beziehung, um die Fragen, warum wir auf dem Unterschied zwischen Mensch und Tieren beharren und wie unsere Geschichte, unsere Umwelt und unsere Kultur von Tieren geprägt ist – darum geht es in der neuen Sonderausstellung «Ich Tier Wir» im Naturama in Aarau.

Impressionen der Ausstellung «Ich Tier Wir» im Naturama. Bild: Fabio Baranzini

Überprüfen, konfrontieren, schockieren

Konzipiert wurde sie von Peter Kuntner vom Aarauer Szenografie-Büro Fischteich. Fast drei Jahre lang hat er an dieser Ausstellung gearbeitet. Entstanden sind sieben Module, die sich jeweils eines Themas annehmen. Dazu gibt es verschiedene, oftmals interaktive Installationen. Mal mit Bildern, mal mit Ton, mal mit Videoeinspielern. Selten dagegen mit Texten.

Viel Bild, Ton und Video, wenig Text. Bild: Fabio Baranzini

«Wir haben bewusst auf lange Texte verzichtet. Die Ausstellung soll eher wie ein Spaziergang durch einen Wald sein, wo man ganz viele verschiedene Dinge aufschnappen und sehen kann», beschreibt Peter Kuntner. Zu sehen gibt es beispielsweise einen begehbaren Käfig verbunden mit der Frage «Wie viel Raum lassen wir den Tieren in unserer Umgebung?». Oder eine Foto-Reportage zweier Geissen von der Geburt bis zum Braten, eine Tierorgel oder eine Übersicht zu den Bestattungskulturen von Haustieren.

Das Spektrum ist gross. Und entsprechend auch die Chance, dass viele Besucherinnen und Besucher einen Anknüpfungspunkt zu ihrem Alltag und ihrer Beziehung zu Tieren finden und diese im Idealfall hinterfragen. Das zumindest ist das Ziel der Ausstellung. «Es geht darum, zu überprüfen, zu konfrontieren oder gar zu schockieren, wie wir unsere Beziehung zu Tieren leben», sagt Peter Kuntner und betont: «Es geht aber auf keinen Fall darum, zu sagen, was richtig oder falsch ist. Diese Gedanken muss sich jeder und jede selbst machen.»

Peter Kuntner beim Podiumsgespräch nach der Vernissage. Bild: Fabio Baranzini

Er selbst habe kein besonders enges Verhältnis zu Tieren. «Ich bin weder auf einem Bauernhof aufgewachsen noch habe ich Haustiere», meint er lachend. Dennoch fasziniert ihn das Thema. Vor allem ein Aspekt: «Wir nehmen uns von den Tieren genau das, was wir brauchen. Wolle von den Schafen für Kleider, Speck der Schweine zum Essen, den Geruchsinn der Ratten, um nach Minen zu suchen, und so weiter – aber kaum jemand kommt auf die Idee, sich zu fragen, ob das okay ist.»

Von links: Podiumsgespräch mit Austellungsmacher Peter Kuntner, Verhaltensbiologin und Wissenschaftsjournalistin Eva Waiblinger, Verhaltensforscher Dennis C. Turner und Moderatorin Jasmin Winkler, Bereichsleiterin Museum und Sammlungen im Naturama Aargau. Bild: Fabio Baranzini

Oft eine asymmetrische Beziehung

Unter anderem dieser asymmetrische Aspekt der Mensch-Tier-Beziehung wurde auch im Rahmen des Podiumsgesprächs diskutiert, das anlässlich der Vernissage am Donnerstagabend stattfand. Verhaltensbiologin und Wissenschaftsjournalistin Eva Waiblinger meinte dazu: «Je nachdem, welchen Zweck die Tiere haben, gelten unterschiedliche Regeln. Gemäss unserer Tierschutzverordnung gelten für Laborratten, freilebende Ratten und Heimtierratten unterschiedliche Regeln, obwohl es exakt dasselbe Tier ist.»

Wissenschaftsjournalistin Eva Waiblinger. Bild: Fabio Baranzini

Dennis C. Turner, Gründer des Instituts für Tierpsychologie, betonte deshalb die Wichtigkeit, die Bedürfnisse der Tiere in der Beziehung zum Menschen auf keinen Fall ausser Acht zu lassen, und brachte dazu ein Beispiel aus der Therapie: «Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist es, dass wir darauf achten, die Tiere, mit denen wir arbeiten, nicht zu instrumentalisieren.»