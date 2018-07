Die Wetterkommission sah es kommen, beschloss bereits am Donnerstagnachmittag, vorsichtshalber in der Sporthalle im Schachen auftischen zu lassen. Am Freitag, um sieben Uhr, wurde dann die Schweizer Fahne durch eine grün-weisse Flagge ersetzt. Ein ungewohnter Anblick, was bei vielen Aarauer Fragen auslöste. Jetzt wissen sie es wieder: Es ist das Schlechtwetter-Zeichen.