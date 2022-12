Namenswechsel Wegen Fusion: Name der Schweizer Traditionsbäckerei «Jowa» mit Sitz in Buchs und Gränichen verschwindet Die Migros-Bäckerei Jowa, die Bischofszeller Bina und die Aproz-Mineralquellen fusionieren zur neuen «Fresh Food & Beverage Group». Der Name der Bäckerei mit den Produktionsstandorten Buchs und Gränichen verschwindet.

Die Jowa AG fusioniert mit der Bischofszell Nahrungsmittel AG zur «Fresh Food & Beverage Group AG». Daniel Vizentini

Die drei Unternehmen Jowa, Bina und die Aproz-Mineralquellen wollen als «geeintes und starkes Schweizer Unternehmen» auf dem Markt auftreten, hiess es in einer Medienmitteilung im August. Nun ist auch klar, unter welchem Namen: Gemäss dem «Landanzeiger» sollen die Unternehmen ab Juni 2023 unter dem Namen «Fresh Food & Beverage Group AG» auftreten.

Zuerst aber werden gemäss «Landanzeiger»-Bericht die Jowa AG, die unter anderem in Buchs und Gränichen Standorte besitzt, sowie rund 100 Hausbäckereien in der ganzen Schweiz per 1. Januar 2023 zur «Fresh Food & Beverage Group» umfirmiert. Per 1. Juni 2023 fusioniert die Bischofszell Nahrungsmittel AG hinzu.

Die Aproz Sources Minérales SA (Aproz), die organisatorisch ebenfalls zur «Fresh Food & Beverage Group» gehört, bleibe rechtlich als eigenständiges Unternehmen erhalten. Es werde im Getränkebereich in Zukunft mit dem Design der FFB-Group auftreten.

4600 Mitarbeitende an 159 Standorten

Die drei Unternehmen gehören innerhalb der Migros-Industrie zum Segment 3, das heute schon «Fresh Food & Beverage» heisst. Die Unternehmen des Segments beschäftigen insgesamt rund 4600 Mitarbeitende an 159 Standorten. 2021 erzielten sie mit rund 6000 Produkten einen Umsatz von 1,44 Milliarden Franken.

Sinn und Zweck der rechtlichen Zusammenlegung sei die Vereinfachung der Unternehmensstrukturen. Zudem könne die Gruppe durch näheres Zusammenrücken Synergiepotenzial nutzen, und effizienter werden. (fan)