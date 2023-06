Nachruf Korsettschneiderin Lotti Lehner im Alter von 94 Jahren gestorben – ihr Geheimnis waren vier Liter lauwarme Milch Lotti Lehner, die Korsettschneiderin vom Aarauer Graben, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Lotti Lehner in ihrem Unterwäscheladen am Graben in Aarau, aufgenommen im Dezember 2018. Bild: Chris Iseli

Wer einmal diese Frau gesprochen, diesen Laden betreten hat, vergisst beides so schnell nicht wieder: Im Lingeriefachgeschäft Wullschleger in Aarau ist die Zeit stehengeblieben. Selbst mit über 90 Jahren stand Inhaberin Lotti Lehner noch täglich im Laden und nähte. Nun ist Lotti Lehner-Richner, die Korsettschneiderin vom Graben, im Alter von 94 Jahren gestorben.

Es war ihre Gotte Emmy Wullschleger, die Lotti Lehner, aufgewachsen im Gränicher Refental, ab 1946 in die Kunst der Weissnäherin einführte. Im Atelier an der Hinteren Vorstadt, wo heute der Manor steht, lernte Lehner, Büstenhalter und Unterleibchen, Morgenmäntel und Arbeitsschürzen zu nähen. Nach Abschluss der Ausbildung machte sie eine Lehre als Korsett-Schneiderin. Lotti Lehner blieb der Unterwäsche treu.

1952 zog sie mit der Gotte an den Graben, wie sie der AZ im Winter 2018 erzählte. Dort richteten die Frauen im ehemaligen Restaurant zum Markt das «Corset- und Wäschehaus Wullschleger» ein. Die Schubladenschränke von damals stehen noch heute im Laden.

1968 übernahm Lehner das Geschäft. Jede Frau, die etwas auf sich hielt, kaufte ihre – individuell angepasste – Unterwäsche am Graben. «Alle kamen damals zu uns», sagte Lehner 2018. Ans Aufgeben oder Aufhören dachte sie nie, trotz all der Konkurrenz, die dem Geschäft im Laufe der Jahre erwuchs. Selbst kurz vor ihrem 90. Geburtstag sagte sie: «Solange noch alles beweglich ist und die Augen funktionieren, bleibe ich hier.» Ihr Geheimnis für so viel Energie und Lebenslust: vier Liter Milch, pasteurisiert und über die Woche hinweg getrunken. Und vor allem: Lauwarm muss die Milch sein. Kaltes sei wie Gift.

Ihre Nachfolgerin hat Lotti Lehner schon vor Jahren gefunden: Doris Roth, die seit 1991 als Damenschneiderin im Geschäft arbeitet.