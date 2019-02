Ein 28-jährige Kroate, der in Unterentfelden wohnt, wird dringend verdächtigt, die 66-Jährige Hildegard Enz Rivola am 17. Januar an ihrem Wohnort an der Erlinsbacherstrasse in Aarau mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Der Beschuldigte sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage bestätigt. Bisher hat der mutmassliche Täter das Delikt nicht gestanden.

Das Tötungsdelikt hat die Anwohner betroffen gemacht. Das Quartier oberhalb der Erlinsbacherstrasse ist eine bevorzugte Wohnlage. «Wir sind froh, dass der Täter gefasst ist, so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei», sagen Max und Iris Mettler, deren Haus unweit des Tatortes liegt. Trotzdem seien sie nicht beunruhigt gewesen: «Wir wohnen seit 39 Jahren hier. Es war immer friedlich, abgesehen von vereinzelten Einbrüchen». Einzig die Tatsache, dass es dem Messerstecher gelungen sei, nach der Tat unbemerkt zu verschwinden, habe sie erstaunt. Das Ehepaar kannte die 66-Jährige nicht persönlich. Es scheint allgemein, als sei Hildegard Enz Rivola unter den Nachbarn nicht besonders bekannt gewesen. Dies, obwohl sich die Nachbarn auf der Strasse gegenseitig begrüssen.