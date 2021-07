Nach Überschwemmungen Wettlauf gegen die Zeit: Können die Badis Suhr und Olten wieder öffnen? Statt im stahlblauen Wasser Längen zu schwimmen, ist Putzen angesagt. Die Schwimmbäder in Olten und in Suhr wurden diese Woche überflutet. Wann können sie wieder öffnen?

TeleM1

Wegen eines gebrochenen Dammes der Wyna lief am Dienstag Wasser in die Badi Suhr. Der Badmeister und zahlreiche Helfer waren diese Woche mit dem Saubermachen beschäftigt. Am Montag möchte man die relevanten Umwälzpumpen einbauen, berichtet TeleM1. Danach kann besser abgeschätzt werden, wann wieder eröffnet werden kann.

In Olten wurde am Donnerstag die technische Anlage geflutet. Sie muss nun wenn möglich revidiert werden. Eine neue Anlage zu bestellen, macht laut Stadt in dieser Saison keinen Sinn mehr wegen der Lieferfristen.