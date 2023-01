Tele M1

Nach tödlichem Unfall Nun gerät der schmale Pannenstreifen auf der T5 in die Kritik Aufgrund einer Panne hat ein 66-jähriger Autofahrer am Montag sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen des Autobahnzubringers T5 abgestellt. Ein anderes Auto krachte darauf in das Pannenfahrzeug, der 66-Jährige starb noch auf der Unfallstelle. Gibt es beim schmalen Pannenstreifen Handlungsbedarf?

Kilometerlang zieht sich der schmale Pannenstreifen entlang dem Autobahnzubringer T5. Die Schnellstrasse aus den 80er-Jahren zeigt spätestens seit dem tödlichen Unfall am Montag Ausbaubedarf. Dieser Meinung sind auch Autofahrende, welche die Strecke gut kennen. «Wenn nicht mal ein Auto auf dem Pannenstreifen genug Platz hat, was macht dann ein Lastwagen im Fall einer Panne?», so ein Autofahrer gegenüber Tele M1. «Wenn ein Unfall deshalb tödlich endet, dann müssten die Behörden auf jeden Fall etwas ändern», so eine weitere Autofahrerin.

Pannenstreifen entspricht aktuellen Richtlinien nicht

Der Pannenstreifen auf der T5 ist gerade mal 1,75 Meter breit. Dies entspricht nicht den aktuellen Richtlinien. Bei neuen Schnellstrassen muss der Pannenstreifen über einen halben Meter breiter sein. Laut dem für die Strecke verantwortlichen Bundesamt für Strassen Astra können aber zu schmale Pannenstreifen nicht einfach von heute auf morgen ausgebaut werden. «Am Unfallort liegt kein Unfallschwerpunkt vor. Das heisst, dass wir keine besondere Häufung von Unfällen haben», so das Astra. Dies schliesse aber nicht aus, dass das Bundesamt allfällige Massnahmen überprüfe. Insbesondere dann, wenn polizeilichen Erkenntnisse einen Handlungsbedarf aufzeigen.

Horror-Strecke für Lastwagenfahrer

Eine mögliche Sofortmassnahme, um die Sicherheit auf der T5 zu erhöhen, wäre eine Temporeduktion. Aktuell liegt das Tempo auf dem Autobahnzubringer bei 100 Stundenkilometer. Ein Lastwagenfahrer berichtet gegenüber Tele M1, dass es höchste Zeit wäre, auf der T5 etwas zu ändern: «Wenn ein Lastwagen mich jetzt überholt, die überholen ja sehr langsam, und eine solche Situation kommt, was soll ich dann machen?» Er erlebe mit seinem 40 Tonnen schweren Lastwagen tagtäglich solche Situationen. «Unfälle können da sehr schnell passieren», so der Berufschauffeur weiter.