Nach Suhrer Nein zum Zukunftsraum sagt der Aarauer Stadtpräsident: «Was mich stört, ist das schüren von Ängsten»

Was frustriert Sie am meisten am Nein?

Ein Abstimmungsergebnis frustriert mich nicht. Was mich in politischen Diskussionen jeweils stört, ist das Schüren von Ängsten oder das Ignorieren von Erkenntnissen. Im Vorfeld der heutigen Abstimmung war das etwa die Angst vor dem Verlust des eigenen Vereinsübungslokals oder der Fokus auf eine einzelne Gebührenkategorie. Derartige Beispiele gibt es aber in allen Abstimmungskämpfen.

Ist der Zukunftsraum jetzt noch zu retten?

Der Zukunftsraum geht weiter. Wir haben immer betont, dass der Zusammenschluss auch erfolgen soll, wenn einzelne der ursprünglichen fünf Gemeinden aus dem Prozess aussteigen.

Muss man die Fusionsanalyse nun neu machen?

Die Fusionsanalysen müssen nicht neu erstellt werden. Selbstverständlich braucht es beispielsweise bei den Verwaltungsstandorten und bei den Einwohnerratsvertretungen pro Wahlkreis Anpassungen. Diese werden wir in den kommenden Wochen vornehmen.

Würde nur Unterentfelden mitmachen, liefe es auf eine Fusion analog dem Zusammengehen von Aarau und Rohr im Jahr 2010 hinaus. Würde das Sinn machen?

Auch eine Fusion mit Unterentfelden ist sinnvoll. Wenn es ausschliesslich bei Unterentfelden bleibt, werden die Projektsteuerung und die Gemeindeexekutiven die vorgesehenen Strukturen und Prozesse überprüfen.

Empfinden Sie es als Nachteil, dass eine allfällige Referendumsabstimmung in Oberentfelden erst nach der wahrscheinlichen Referendumsabstimmung in Aarau stattfinden wird?

Es sind ja nun verschiedene Referenden unterwegs. In Aarau dürften die Unterschriften am Sonntag übergeben werden, in Oberentfelden und in Densbüren laufen die Fristen noch. Wir werden im Stadtrat die neue Situation besprechen und dann über das definitive Aarauer Abstimmungsdatum entscheiden.

Ist es denkbar, dass der Stadtrat Aarau die wahrscheinliche Referendumsabstimmung vom angedachten Termin am 29. November auf später, beispielsweise 7. März 2021, verschiebt?

Es ist denkbar, dass die Aarauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erst nach den letzten Entscheidungen der verbleibenden Gemeinden über den nächsten Schritt im Zukunftsraum entscheiden werden. Das wäre dann nach dem 29. November.