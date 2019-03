Sechs Monate. Fast auf den Tag genau. So lange ist es her seit dem Köhlerfest in Erlinsbach, und fast so lange ruht der Kohlenmeiler nun schon dort, wo er im letzten September aufgebaut und dann angezündet worden war: auf dem Schiessplatz Gehren. 16 Ster Holz sind im letzten September während acht Tagen langsam verkohlt. Köhlern sei «eine langsame Trockendestillation», erklärte damals die Entlebucher Köhlerin Doris Wicki gegenüber der AZ. Aussen blieb der Kohlemeiler nur lauwarm, innen wurde er aber bis zu 500 Grad heiss. Deshalb musste er nach Ende des Köhlerfests mehrere Wochen auskühlen. Den ganzen Winter hindurch verbrachte er, in Folie luftdicht verpackt, an Ort und Stelle.

Am Samstag nun kann die Kohle endlich geerntet werden. Etwa eine Tonne werde es geben, sagt Markus Lüthy, Präsident des Köhlervereins. Zirka ab acht Uhr morgens wird die «Verpackung» um den Kohlemeiler entfernt. Ab 10 Uhr startet der Verkauf. Ein 5-Kilo-Sack kostet 20 Franken. Weil man nicht direkt beim Meiler parkieren kann, sondern etwas weiter unten im Tal, gibt es einen Kohle-Shuttle-Service für die Säcke, damit sie nicht geschleppt werden müssen. Der Verkauf dauert bis 16 Uhr. Als Rahmenprogramm gibt es eine Festwirtschaft. Auch die beiden Köhlerinnen, Doris Wicki und Heidi Moy, werden wieder mit dabei sein.

Nächstes Fest 2023?

Das Köhlerfest 2018, da ist man sich im Dorf einig, war ein grosser Erfolg. Auch dank der stimmigen Begleitveranstaltungen wie etwa Feuerwerk, Konzerte und Kunsthandwerk-Demonstrationen. An den meisten Abenden war der Festplatz gut bis sehr gut besucht gewesen.

Die Frage liegt darum nahe: Wann gibt es wieder ein Speuzer Köhlerfest? Vereinspräsident Markus Lüthy lacht, er hört die Frage nicht zum ersten Mal. «Wir haben an 2023 gedacht, wenn das Dorf sein 850-Jahr-Jubiläum feiert», sagt er. Um gleich zu betonen, es sei noch nichts fix. «Aber fünf Jahre – das wäre ein guter Abstand.» Zwischen dem vorletzten und dem letzten Köhlerfest hatten acht Jahre gelegen. (NRO)