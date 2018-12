Zurzeit widerspiegeln sich in den Fenstern des Regierungsgebäudes in Aarau stimmungsvoll die Lichter des grossen Weihnachtsbaums auf dem Aargauerplatz - reflektiert vom Glanz neuen Glases. Bis es soweit war, dauerte es etwas. Vor vier Jahren beantragte die Regierung im Grossen Rat einen Kredit zur Sanierung von Dach, Fassade, Fenstern und Elektroinstallationen des Regierungsgebäudes.

Viele der 127 Fenster waren beschädigt, Flügel und Rahmen stark verwittert. Sie alle mussten ersetzt werden, derweil die Fensterläden nur einen neuen Anstrich benötigten. Zu beachten war dabei, so Urs C. Meier, Generalsekretär der Staatskanzlei und stellvertretender Staatsschreiber, «dass die kantonale Denkmalpflege klare Vorgaben zur Materialisierung, Verglasung, Fenstereinteilung und Profilierung sowie zu den Beschlägen und Farben gemacht hat.» Die neuen Fenster kosteten 1,4 Millionen Franken. Die Regierung konnte darüber selbst beschliessen. Sie hat eine Finanzkompetenz bis 2 Millionen Franken.

Weil der Kitt und die Rahmen der Fenster asbesthaltig waren, mussten sie unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ausgebaut und entsorgt werden. Mussten dafür Abstriche bei der Qualität gemacht werden? Meier wehrt ab: «Nein, der Kanton hat den Auftrag in einem Submissionsverfahren ausgeschrieben, und natürlich Qualität verlangt. Der preiswerteste Anbieter erhielt den Zuschlag.» Wenn es so viel günstiger war, kommen die neuen Fenster dann aus China oder aus Tschechien wie im Bundeshaus? Meier: «Nein, den Zuschlag erhielt eine Firma aus dem Kanton Luzern. Die Fenster kommen also weder aus China noch aus Tschechien.»

Massiv Mietzins gespart

Die Erneuerung war anspruchsvoll, sagt Meier mit Blick auf den Denkmalschutz: «Wir konnten im Zuge der Sanierung aber eine Vision verwirklichen, nämlich wieder die ganze Staatskanzlei unter einem Dach zu vereinigen.» Bisher war der regierungsrätliche Rechtsdienst aus Platzgründen ausquartiert. Weil die Staatskanzlei heute als Folge von Spar- und Optimierungsprogrammen weniger Mitarbeitende umfasst, und weil man bei der Raumnutzung enger zusammenrückt, konnte der Rechtsdienst zurückkehren.

An dessen vorherigem Standort in der Laurenzenvorstadt wird nächstes Jahr eine andere Abteilung arbeiten. Diese war vorher in einer zugemieteten Liegenschaft. Weil diese wegfällt, spart der Kanton jährlich rund 140’ 000 Franken Mietkosten, so Urs Meier. Im Regierungsgebäude ist neben der Staatskanzlei auch der Parlamentsdienst untergebracht.

Fenster geschlossen, trotzdem...

Wir nötig auch der Fensterersatz war, zeigt ein Erlebnis von Staatsschreiberin Vincenza Trivigno. Als sie im Sommer 2016 erst einige Tage hier arbeitete und es stark regnete, erschrak sie, als sie aus einer Sitzung ins Büro zurückkam. Unter einem der Fenster hatte sich eine Wasserlache gebildet. Das Fenster war geschlossen. Es war aber undicht. Das ist jetzt Vergangenheit. Meier: «Diese Fenster sind ein Quantensprung, auch energetisch und bezüglich Schallisolierung.» Für ihn steht fest: «Das repräsentative Regierungsgebäude, das wir gern auch Schulklassen und weiteren interessierten Gruppen zeigen, ist für die nächsten Jahrzehnte wieder in einem guten und würdigen Zustand.»