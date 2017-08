Nach fünfwöchiger Umbauphase wird heute auch der Coop Küttigen wiedereröffnet. Es ist der erste Aargauer Coop-Supermarkt, der nach dem neuen Ladenkonzept umgebaut wurde.

Er soll «Marktstimmung und Einkaufserlebnis» in die Verkaufsstelle (520 m² Fläche) bringen, schreibt Coop in einer Mitteilung. Früchte und Gemüse werden in Holzkisten präsentiert, das frisch gebackene Brot vor einer Backsteinmauer. Auch bei den Spirituosen und selbst bei den Kühlregalen dominiert das Holz.

Die neuen Kühlschränke sind weniger hoch, damit das oberste Fach leichter erreichbar ist, im Selbstbedienungsbereich bei Fleisch und Charcuterie sind sie mit Glastüren ausgestattet. Das spart Energie, ebenso die LED-Beleuchtung. Die Recycling-Stationen seien optimiert worden, so Coop.

Der Laden ist neu vom Morgen bis zum Abend durchgehend geöffnet. Bis Samstag, 12. August, feiert der Supermarkt mit Rabatten, Halbpreisangeboten und weiteren Attraktionen die Wiedereröffnung. Für Kinder gibt es ein Spezialprogramm. (NRO)