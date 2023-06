Nach Kantonsentscheid

SVP-Einwohnerrat Winzenried will wissen: Plant Aarau nun auch fixe Blitzer?

Der Grosse Rat will es den Gemeinden und Städten überlassen, ob sie Tempo- und Rotlichtblitzer aufstellen oder nicht. Ex-Kripochef Urs Winzenried fragt als Aarauer Einwohnerrat, was in der Stadt geplant ist. Und er macht keinen Hehl daraus, dass er von fixen Blitzern nicht viel hält.