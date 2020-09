Nach Inferno auf Lesbos fordern mehrere Einwohnerräte: Die Stadt soll 16 Flüchtlinge aufnehmen

27 Einwohnerratsmitglieder fordern den Stadtrat auf, sich bereit zu erklären, mindestens 16 geflüchtete Menschen aus dem niedergebrannten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, Griechenland, in Aarau aufzunehmen.

«Die unmenschliche Si­tuation auf den griechischen Inseln ist eine Folge der europäischen Flüchtlingspolitik», schreiben sie in einem dringlichen Postulat. «Jeder Dublin-­Staat kann aber auch jeder­- zeit von sich aus asylsuchende Menschen in Not aufnehmen. Diese Möglichkeit muss die Schweiz jetzt nutzen.» Dafür solle sich der Stadtrat auf kantonaler und nationaler Ebene stark machen. Das Postulat ist von Ratsmitgliedern der SP, Grüne, GLP, Pro Aarau, EVP und CVP unterzeichnet. (nro)