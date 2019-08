Aus für «Power» Die Eniwa vereinfacht ihre Produktepalette beim Strom für ihre Zehntausenden von Kunden in den 18 Gemeinden, in denen sie Direktversorger ist. Neu gibt es nur noch zwei Kategorien. Das Basisprodukt «Eniwa Naturstrom Schweiz» und das grünere Produkt «Eniwa Naturstrom Regio».

Alle Kunden des bisherigen Basisprodukts «Standard Power» bekommen automatisch neu «Eniwa Naturstrom Schweiz». Er besteht – wie bisher – ausschliesslich aus erneuerbarer Energie. Die Tarife werden im tiefen einstelligen Prozentbereich ansteigen. Vor allem, weil die Eniwa stark in die Modernisierung ihres Stromnetzes investiert, was die Netznutzungskosten in die Höhe treibt – nicht nur für «Eniwa Naturstrom Schweiz», sondern auch für «Eniwa Naturstrom Regio».

Alle Kunden, die zurzeit eines der vier Wahlprodukte «Eagle Power», «Swan Power» oder «Solar Power» beziehen, werden von Eniwa per Briefpost ein Angebot mit einem Vorschlag zum Wechsel zu einem neuen Produkt auf der Basis von «Eniwa Naturstrom Regio» erhalten.

Der «Eniwa Naturstrom Regio» besteht aus maximal 90 Prozent des Stroms aus dem Eniwa-Wasserkraftwerk in Aarau und minimal 10 Prozent aus regionaler Solarproduktion. «Der Aufpreis für dieses Produkt im Vergleich zum Basisprodukt ‹Eniwa Naturstrom Schweiz› liegt bei 1 Rappen pro Kilowattstunde», schreibt die Eniwa.

Davon würden 0,8 Rappen in einen Fonds überwiesen, welcher Investitionen in die lokale Produktion erneuerbarer Energie, ökologische Projekte im Versorgungsgebiet der Eniwa AG sowie Innovationen im Bereich erneuerbare Energien unterstützen würden.

Konkret heisst das: Die Eniwa schafft einen Fonds, dessen Mittel unter anderem für den Neubau des Wasserkraftwerks eingesetzt werden können. Geäufnet wird der Fonds über den Strompreis.

Über Mittag im Sommer neu Niedertarif

Unabhängig vom Produkt gibts bei der Eniwa auch eine Veränderung der Tarifzeiten: Der Samstag ist künftig kein reiner Niedertarif-Tag mehr. Dafür gibts im Sommer (April bis September) neu werktags über Mittag ein Niedertarif-Fenster von 12 bis 15 Uhr.

Weil immer mehr Sonnenenergie (mehr Photovoltaikanlagen in der Region) produziert wird, ist der Strom in dieser Zeit nicht mehr so wertvoll wie früher. (uhg)