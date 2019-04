Man hatte es ja gemunkelt: Die Stadt Aarau habe sich deswegen so vehement bis vor Bundesgericht gegen die Nachzahlungen von berechtigten Lohnforderungen der Altersheim-Nachtwachen gewehrt, weil sie einen Präzendenzfall fürchtet. Sprich: Weil es ausser den sechs Prozessierenden weitere Betroffene gibt, von denen die Öffentlichkeit nichts weiss; weil es also teurer käme als die rund 40'000 Franken, die die Sechs gefordert und per Ende März auf Geheiss des Bundesgerichts erhalten hatten.

Und nun verschickt die Stadt am Donnerstag eine Medienmitteilung:

"Es bestehen grundsätzlich keine weiteren Ansprüche. Der Stadtrat hat jedoch an seiner

Sitzung vom 8. April unter dem Aspekt der Gleichbehandlung beschlossen, auch jene

Mitarbeitenden der Pflegeheime zu entschädigen, die vom selben Fehler betroffen waren,

aber nicht Beschwerde geführt hatten. Diese Nachzahlungen erfolgen per Ende April.

Zusätzlich zu den rund 43'000 Franken Lohnnachzahlungen an die beschwerdeführenden

Mitarbeitenden leistet die Stadt Lohnnachzahlungen von weiteren ca. 115'000 Franken.

Sämtliche Lohnnachzahlungen werden über den Eigenwirtschaftsbetrieb der Pflegeheime

finanziert."

Weiter schreibt der Stadtrat, die Prozesskosten (Verfahren und Parteientschädigungen) hätten insgesamt 10'800 Franken betragen, davon entfielen 4'800 Franken auf den Weiterzug des Verwaltungsgerichtsurteils an das Bundesgericht. Die Prozesskosten würden über Konten der Stadtkanzlei finanziert.



"Die Stadt Aarau schloss bereits per 1. Januar 2019 mit allen Mitarbeitenden neue

Arbeitsverträge", heisst es weiter in der Medienmitteilung. "Dies gestützt auf die neuen Personalerlasse, welche insbesondere für die Nachtwachen bei der Nachtarbeit Verbesserungen bringen. Lohnnachzahlungen erfolgen daher bis längstens Ende 2018." (NRO)