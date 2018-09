Drei Monate war das Restaurant Einstein in Aarau geschlossen. Am kommenden Dienstag geht es wieder auf. Neuer Pächter ist der Österreicher Franz Maier (53). Der ehemalige Wirt im «Tägi» Wettingen hat den Ruf, ein Top-Gastronom zu sein. Er war früher während 4,5 Jahren Restaurantleiter bei von Feltens im «Hirschen», Erlinsbach SO.

Maier hat bei seiner Vorstellung im Mai eine leicht gehobene Gastronomie, aber keinen teuren Gastrotempel in Aussicht gestellt. Sein erster «Einstein»-Tag steht unter dem Motto «Fingerfood»: In Aussicht gestellt wird «eine Häppchen-Tour durch unsere Küche». Am zweiten Tag, am Mittwoch, wird «gezuzelt»: «Weisswürste, Brezel und süsser Senf.» (uhg)