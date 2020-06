Nach der Schliessung: Was nun aus dem «Local» in Suhr wird

Seit dem 1. Juni ist die Local Group AG, ein Unternehmen, bei dem Bäcker Peter Studler (Seengen) eine wichtige Rolle spielt, in Suhr nicht mehr präsent. Sowohl das Hotel als auch die Kombination Restaurant/Bäckerei sind geschlossen. Wie geht es nach dem abrupten «Local»-Ausstieg weiter mit den leer stehenden Räumlichkeiten im Suhre-Park? Die Gebäude-­Eigentümerin hat für den Hotel-Bereich bereits eine kurzfristige Lösung gefunden und macht sich mittelfristig Überlegungen in Richtung Serviced Appartements. Für das Restaurant wird ein neuer Mieter gesucht. Wahrscheinlich ist, dass es künftig in verkleinerter Form (Teilfläche) neu eröffnet wird.

Der «Suhre-Park», ein Komplex mit 96 Mietwohnungen und einem kleinen Einkaufszentrum mit dem Ankermieter Migros, ist Ende November 2017 eröffnet worden. Er gehört heute dem 1963 gegründeten Fonds Immo Helvetic. Er besitzt mehrere Dutzend Liegenschaften mit einem Verkehrswert (Ende 2019) von insgesamt 1,2 Milliarden Franken. Der «Suhre-Park» war Ende letzten Jahres mit 110,8 Millionen Franken eingesetzt, der Leerstand wurde mit 13,4 Prozent ausgewiesen. Der Fonds wird von der Firma Berninvest (gegründet 1962) verwaltet.

Hotel mittlerweile wieder offen

Wie Berninvest-Chef Nunzio Lo Chiatto informiert, ist das ehemalige «Local»-Hotel bereits wieder offen. Allerdings nicht als klassisches Hotel, sondern als Betrieb mit Business-Appartements. Der Basis-Preis beträgt 1090 Franken pro Monat, die Mindest-Mietdauer beträgt einen Monat. Als Verwalter ist die Akineta Immobilien AG (Olten) eingesetzt. «Die 57 möblierten Studios können mit verschiedenen Dienstleistungen wie zum Beispiel Reinigung und Wäscheservice gemietet werden», erklärt Nunzio Lo Chiatto. Auf besonderen Wunsch sei auch eine Miete ohne Möbel möglich.

Mittelfristig erwägt die Berninvest die Weiterentwicklung des ehemaligen «Local»-Hotels in Serviced Appartements beispielsweise für Senioren. Sie hat bereits entsprechende Objekte im Portefeuille. Die Monatsmiete von gut 1000 Franken ist im Vergleich zu Altersheimen äusserst konkurrenzfähig.

Den prominenten Raum mit dem Restaurant/Bäckerei hofft Nunzio Lo Chiatto bis im Herbst vermieten zu können. Wieder mit einem Gastro-Betrieb, allerdings wahrscheinlich kleiner als bisher. Zum Ausstieg der Local Group AG sagt Nunzio Lo Chiatto: «Die Firma Local AG und der Fonds haben sich im gegenseitigen Einvernehmen dazu entschieden, den Mietvertrag für das Restaurant und die möblierten Appartements vorzeitig aufzulösen.»