«Wüchsig wars, warm und viel Regen», sagt Hansruedi Hunziker vom Stoltenhof in Kirchleerau zur Kürbissaison 2017. Also gabs viele Kürbisse. Er und seine Frau Barbara sind zufrieden, trotz harzigen Phasen. «Nach Halloween ging die Nachfrage stark zurück», sagt Barbara Hunziker. Dabei produzierten Hunzikers nie Kürbisse nur für Halloween. Sie setzen mehr auf Speisekürbisse. «Sie machen etwa 80 Prozent aus», sagt Hansruedi. Butternuss und Hokkaido vor allem. Die Sorten, die die Grossverteiler anbieten, laufen auch an der Suhrentalstrasse in Kirchleerau. «Und Muskat-Mini», ergänzt Barbara. Die gossen, 20 Kilo schwer, sind für die meisten Leute zu gross.

Speisekürbisse sind auch für die Dekoration brauchbar. «Zuerst stellen wir sie auf; dann machen wir Suppe daraus», sagt Hanspeter Hunziker. Die Familie baut seit bald 20 Jahren Kürbisse an. Das ist ein Erwerbszweig geworden, der aus dem landwirtschaftlichen Unternehmen ebenso wenig wegzudenken ist, wie der Kürbis vom Herbst getrennt werden kann. Ihr Vorteil ist die Lage direkt an der viel befahrenen Suhrentastrasse: viel Laufkundschaft, auch Zürcher, Tessiner auf der Durchfahrt, Innerschweizer, die im Aargau arbeiten.

Die fahren mit dem Auto zu. Nicht so die Kita Zwärglihuus des Kantonsspitals Aarau: Kinder und Betreuer sind mit Bahn und Bus angereist und kommen zu Fuss. «Richtige sieben Zwärgli», sagt Hansruedi Hunziker und lacht. Die Kinder klettern auf den Palettenmöbeln herum und versuchen sich an grossen Kürbissen. Sie staunen über die Vielfalt an Formen, Farben und Grössen. Schön präsentiert auf Werkbank, Holzrädern, Leitergestell, Boot. Und im VW Käfer drin. «Wir kommen jedes Jahr hierher», sagt Betreuerin Olivia Gobetti. Da wird auch eingekauft, denn «nächste Woche gibts ein Kürbissuppenessen», sagt sie.

130 Aren voller Kürbisse

Das Kürbisfeld ist vor 14 Tagen geräumt worden. «Die letzten Kürbisse gehören den Krähen; sie picken die Kerne heraus und lassen uns dafür den Rest des Jahres in Ruhe», sagt Hansruedi Hunziker. Etwas Mist drauf und ruhen lassen. Im Frühling wird hier Mais gepflanzt. Hunzikers pflanzen auf einer Fläche von 130 Aren Kürbisse an. «Ein Feld braucht drei Jahre Pause, bis man wieder Kürbisse machen kann», sagt er. Das Kürbisfeld 2017 wird zur Wiese. Das Kürbisfeld 2018, jetzt Wiesland, wird nach dem ersten Grasschnitt geackert, Mist wird ausgebracht; erst dann werden Kürbisse gepflanzt. «Kürbisse lieben das», sagt er.

Bei Trudi Hochuli in Reitnau gibts auch Speisekürbisse: «Sechs Sorten, was die Leute halt so wollen.» Wie Hunzikers kauft sie den Samen der Speisekürbisse, während sie die Zierkürbisse selber zieht. Und da hats lustige Gebilde drunter wie die Flamingos. Ihre Spezialität sind tätowierte Kürbisse mit Inschriften wie «Grüezi» oder «Danke». Und an der Ecke sitzt ein Kürbismännchen auf einem Stuhl, neben sich eine Tasse Kaffee. Man merkt: Da hat jemand Freude, andere zum Schmunzeln zu bringen.