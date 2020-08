Nach dem zerstörerischen Brand: Nun erstrahlen die Altstadthäuser in neuem Glanz

Doch das Ausmass der Schäden durch Feuer und Wasser war gross. Insgesamt, so ist mittlerweile klar, liegt die Schadenssumme bei 3,2 Millionen Franken, verteilt auf 14 unterschiedlich stark betroffene Gebäude.

Der Innenausbau ist in vollem Gange

Der Brandgeruch, der letzten September tagelang in den Altstadtgassen gehangen hatte, ist längst weg. Stattdessen riecht es am Eingang zur Baustelle irgendwie nach – neu. «Nach Innenausbau», präzisiert Alexandra Grundmann. Sie ist Geschäftsleitungsmitglied der Suhrer Grundmann Immobilien AG, welcher die Häuser gehören.

Am 1. November sollen sie bezugsbereit sein, genau sieben Monate nach dem ursprünglich vorgesehenen Datum. «Sechs Monate sind Brandverspätung, ein Monat Coronaverspätung.» Dass es nicht mehr sind, liege unter anderem an der enormen Flexibilität der beteiligten Unternehmen sowie an der unkomplizierten Zusammenarbeit mit Stadt und Gebäudeversicherung, so Grundmann.