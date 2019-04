Per 1. April 2019 tritt Peter Suter als Nachfolger von Konrad Widmer sein Amt als Verwaltungsratspräsident des KSA an, wie der Aargauer Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt.

Der Regierungsrat und Verwaltungsratspräsident Konrad Widmer sind im letzten November zum Schluss gekommen, dass ein Führungswechsel nötig ist: «Weil das gegenseitige Vertrauen nicht mehr gegeben ist», so die Begründung damals. Die Chefarztaffäre und Strategiestreit hatten Spuren hinterlassen.

Seit dessen Rücktritt leitete Vizepräsident Felix Schönle den KSA-Verwaltungsrat ad interim. Dieser stehe dem Verwaltungsrat des KSA auch weiterhin zur Verfügung.

Der 61-jährige Peter Suter ist seit 30 Jahren als CEO in verschiedenen Industrieunternehmen operativ und seit über 20 Jahren in strategischen Gremien tätig. Heutet leitet er als Geschäftsführer die Firma Sharp Electronics (Schweiz) AG. Peter Suter sei im Aargau bestens vernetzt und verfüge über langjährige und vielfältige Erfahrungen im kantonalen Gesundheitswesen, so etwa als Verwaltungsratspräsident der Kantonsspital Baden AG und als Stiftungsratspräsident des Bezirksspitals Brugg, heisst es weiter in der Mitteilung.

Auf Ende Juni 2019 wird er vom Amt des Bankrats der Aargauischen Kantonalbank und von seinem Verwaltungsratsmandat bei den Kantonsspitälern Baselland zurücktreten.