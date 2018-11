In Buchs herrscht nach dem wuchtigen Zweidrittels-Nein zum Budget 2019 mit einer Steuererhöhung von 100 auf 108 Prozent Ernüchterung. Das Volk sieht die Notwendigkeit einer Steuererhöhung offenbar anders als Gemeinde- und Einwohnerrat.

Ein grosser Teil eines Gemeindebudgets – gegen 90 Prozent – sind gebundene Ausgaben, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat. Nur beim Rest kann sie den Sparhebel ansetzen. Das hat Buchs in den letzten Jahren mehrfach getan. Die berühmte Metapher der ausgepressten Zitrone wird nicht nur vom Gemeinderat, sondern auch vom Einwohnerrat bis weit ins bürgerliche Lager hinein bemüht. Die Verwaltung, so betont der Gemeinderat stets, sei eine der schlanksten in der Region. Wo kann man also noch sparen?

Verschuldung wird steigen

Viele Buchser werden sich fragen, ob die angekündigten hohen Investitionen wirklich sein müssen. Sie fallen laut Finanzplanung einerseits im Strassenbau an, andererseits bei den Schulbauten (sowohl Sanierungen als auch Neubauten) und lassen die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde in Höhen steigen, die der Kanton normalerweise nur ungern sieht: per Ende 2022 wären es etwa 3533 Franken gewesen – bei Steuerfuss 108 Prozent.

Einwohnerrat Beat Spiess (FDP) sagte in der Budgetdebatte in seiner Funktion als Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission – die der Steuererhöhung übrigens mit 8 Ja bei 1 Enthaltung zugestimmt hatte –: «Die hohen Investitionen, hauptsächlich in Schulanlagen, sind ohne Steuererhöhung nicht finanzierbar.»

Wie gross sind die Investitionen nun wirklich? Ein Blick in den Aufgaben- und Finanzplan zeigt, dass von 2019 bis 2027 happige Ausgaben vorgesehen sind. Neues Schulhaus Risiacher: 17,5 Mio. Franken. Neubauprojekt Gysimatte: 7 Mio. Franken. Sanierungsprojekt Gysimatte: 11,5 Mio. Franken. Sanierung Kindergarten Post: 150 000 Franken. Sanierung und Umnutzung des alten Schulhauses: 400 000 Franken. Turnhalle Suhrenmatte: 6 Mio. Franken. Suhrenmatte-Neubau: 12 Mio. Franken.

«Unsicherheiten» bei Kreisschule

Doch ob alle diese Investitionen so getätigt werden müssen, ist noch nicht klar. Finanzminister Tony Süess sprach im AZ-Interview (Ausgabe vom 7. 11.) von «Unsicherheiten» im Zusammenhang mit der neuen Kreisschule Aarau-Buchs. Und als Einwohnerrat Werner Schenker (Grüne) den Gemeinderat an der Budgetdebatte im Oktober gefragt hatte, ob dieser überhaupt ein Konzept für die langfristige Schulraumplanung habe, musste Schulressort-Vorsteher Anton Kleiber eingestehen, dass dies nicht im gewünschten Umfang vorliegt: Man wisse derzeit nur, dass der Neubau des Schulhauses Risiacher komme (der Baukredit ist für die Dezember-Sitzung im Einwohnerrat traktandiert). «Alles andere sind erst mal nur Planspiele.»

Das Problem: Die Schulraumplanung liegt nicht in der Hand der Gemeinde Buchs, sondern der Kreisschule Aarau-Buchs. Genauer: der Kreisschulpflege. Bezahlen müssen die Schulbauten aber die jeweiligen Standortgemeinden; die Kreisschule zahlt anschliessend die Miete. Für Buchs stellt sich insbesondere auch die Frage, wo die Kreisschule mittel- und langfristig Oberstufen betreibt. Derzeit sind das drei Standorte: Schachen und Zelgli (Aarau) sowie Suhrenmatte (Buchs). Ab kommendem Schuljahr kommt im Rahmen des Schulvertrags Aarau Nord voraussichtlich noch der Standort Stock (Küttigen) hinzu – für mindestens fünf und höchstens acht Jahre.

Knacknuss Oberstufe

Der Bericht zur Ausarbeitungsphase der Kreisschul-Fusion (publiziert im November 2016) legte nahe, dass die Schulanlage Suhrenmatte erweitert und das Oberstufenschulhaus Schachen in Aarau entweder saniert oder neu gebaut wird. Doch weil letzteres an der Peripherie des Kreisschul-Perimeters liegt, ist dies gar nicht mehr in Stein gemeisselt. Gibt es einen ganz neuen Oberstufenstandort? In Aarau oder in Buchs? Etwa im Entwicklungsgebiet Torfeld Nord (und somit auf Stadtgebiet und auf Rechnung der Aarauer)? Und braucht es dann in der Suhrenmatte noch einen Erweiterungsbau? Schul-Ressortvorsteher Anton Kleiber sagte an der Einwohnerratssitzung im Oktober: «Das sind alles Fragen, die in Bearbeitung sind – wir würden auch gerne mehr wissen.»

Doch es braucht weiterhin Geduld. Gegenüber der AZ sagte gestern Daniel Fondado, der Kreisschulpflege-Präsident, dass derzeit noch keine konkreten Resultate zur Schulraumplanung und entsprechend zur Standortevaluation für ein neues Oberstufenzentrum vorlägen. Man sei daran, die Bedarfserhebung für den Schulraum zu verifizieren. «Allerspätestens im Januar wissen wir, in welche Richtung es geht.» Und: «Wir lassen uns aufgrund dieses Neins zum Buchser Budget nicht unter Druck setzen.»

Für das Budget 2019 ist die Oberstufen-Standortfrage allerdings noch nicht zentral. Zu Buche schlägt im Moment vor allem der Neubau des Schulhauses Risiacher und der Abriss des alten Schulhauses. Kann man das noch rausschieben? Ammann Urs Affolter verneinte im AZ-Interview. «Es ist unhaltbar, dort Schule zu geben.»