Aarau hat die älteste Kunsteisbahn (eröffnet 1959). Aber auch in Reinach, Rheinfelden, Wettingen und Wohlen können die Freunde des Schlittschuhsports selbst dann ihrem Hobby frönen, wenn es draussen nicht eisig kalt ist – so wie jetzt. Während die Keba in Aarau bereits saniert und erweitert ist, entsteht in Wohlen zurzeit neben dem alten ein neues Eisfeld mit einer einfachen Überdachung. Und auch in Wettingen werden Millionen investiert – ab Frühling.

Reinach: Die Eisbahn ist in der Regel von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Samstag, 30. Dezember, von 13 bis 16.30 Uhr sowie am Sonntag, 31. Dezember, und am Montag,

1. Januar, je von 10 bis 16 Uhr.

Rheinfelden: Die Kunsteisbahn ist heute Freitag und morgen Samstag von 10 bis 16.30 Uhr offen. Am Sonntag nur bis 16 Uhr. Und am Montag, 1. Januar, von 13 bis 17 Uhr. Am Dienstag dann von 9 bis 17 Uhr.

Wettingen: Das Eislauffeld ist täglich von 10 bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Am Samstag, 31. Dezember, und am Dienstag, 2. Januar, von 9 bis 18 Uhr (am 1. Januar ist die Anlage geschlossen).

Wohlen: Die Eisbahn ist normalerweise von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet, am Freitag auch von 20 bis 22 Uhr. Am Samstag von 13.30 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr. Am Dienstag, 2. Januar, ist die Eisbahn geschlossen.