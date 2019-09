Die im Umbau begriffene Liegenschaft an der Rathausgasse 6 und 8 gehört der Grundmann Immobilien AG in Suhr. Sie hätten kurz nach halb sechs Uhr vom Brand erfahren, sagt Alexandra Grundmann, Mitglied der Geschäftsleitung. «Es brennt», habe es geheissen. «Wir wussten zunächst gar nicht, wie ernst es ist.» Vom Büro in Suhr hätten sie sich durch den Feierabendverkehr in die Altstadt durchgekämpft. Als sie ankamen, waren von aussen keine Flammen mehr zu sehen.

«Natürlich war es ein Schock für uns alle, auch die am Bau beteiligten Personen», sagt Alexandra Grundmann. «Wir sind erst mal froh, sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Es hätte durchaus sein können, dass sich um diese Zeit noch Bauleute im Gebäude befinden. Das war zum Glück nicht mehr der Fall.»