Nach Corona-Pause Walking, Jogging, Running: Das erwartet Teilnehmende am diesjährigen Aarauer Altstadtlauf Zwei Jahre mussten die Organisatoren und Laufbegeisterten warten. Nun ist der Aarauer Altstadtlauf am 11. Juni mit neuen Kategorien, zwei Partnerschaften und einem Rekord von unterstützenden Restaurants zurück.

Der Altstadtlauf ist zurück in den Aarauer Gassen. Fabio Baranzini / Aarauer Altstadtlauf

Das Warten hat ein Ende: Am kommenden Samstag werden die Aarauer Gassen voll mit Hunderten Läuferinnen und Läufern sein. Denn nach zweijähriger Corona-Zwangspause steht der Altstadtlauf wieder auf dem Programm.

Turnbeutel und Taler für Teilnehmende

Die Vorbereitungen für den sechsten Altstadtlauf seien im Endspurt, erzählt Fabio Baranzini vom Altstadtlauf-Vorstand. Endspurt heisst: Turnbeutel mit Geschenken für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer füllen. In diesem erhalten alle Erwachsene unter anderem ein Schnupper-Abo für ein Fitnesscenter aus der Region sowie einen Taler im Wert von fünf Franken. Mit dem Taler können sie während des Lauftags in einem der 18 Restaurants der Altstadt, die den Lauf unterstützen, konsumieren. «Es ist ein neuer Rekord, dass so viele Restaurants dabei sind», sagt er. Alle Kinder bis 16 Jahre erhalten ein T-Shirt.

Letztes Jahr gab es statt des Aarauer Altstadtlaufs die Kleinversion mit dem «Golatti-Sprint». Dabei rannten 100 Läuferinnen und Läufer im Einzelstart den Golatti-Anstieg hoch. Nun kann der Altstadtlauf wieder im gewöhnlichen Rahmen durchgeführt werden. Im Jahr 2019 feierte der Anlass mit über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Rekord. Auch für den diesjährigen Lauf habe man am Dienstagabend die 1000er-Grenze geknackt, sagt Baranzini.

Er blickt voraus: «Erfahrungsgemäss kommen noch einige Anmeldungen vor dem Lauf.» Anmeldeschluss ist am Freitagmittag. Für Spontane gibt es das Nachmeldeverfahren. Dort können sich Laufende am Samstag ab 15 Uhr noch nachträglich für fünf Franken Aufpreis bei der Markthalle anmelden.

Pro Senectute und Unified mit dabei

Beim diesjährigen Altstadtlauf konnten die Organisatoren zusammen mit Pro Senectute Aargau die Kategorie für über 60-Jährige ins Leben rufen. Es gibt eine Jogging- (1,8 km) und eine Walking-Kategorie (1,2 km). «Diese neuen 60+-Kategorien sind von der Distanz her darauf ausgelegt, dass möglichst viele Leute mitmachen können», sagt Baranzini. Dazu kommt die Zusammenarbeit mit Unified. Dabei wird eine Kategorie für Menschen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung angeboten, wobei die Personen mit einem Unified-Partner mitlaufen können.