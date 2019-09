In der Aarauer Rathausgasse wurde gestern ein Kran aufgebaut – vor den beiden Liegenschaften Nummer 6 und 8, die am 3. September gebrannt haben. Sie gehören der Suhrer Grundmann Immobilien AG.

Alexandra Grundmann, Mitglied der Geschäftsleitung, erklärt gegenüber der AZ: «Die noch laufenden Abklärungen zum Ausmass des Schadens haben bereits gezeigt, dass auf jeden Fall ein Kran notwendig ist, um die Menge an Material vor Ort bewegen zu können.»

Da die Rathausgasse wegen der Sanierung diverser schadhafter Stellen an der Strassenpflästerung momentan sowieso gesperrt ist, hat die Immobilienfirma die Gunst der Stunde genutzt, um den Kran zu montieren und eine erneute Sperrung der Gasse so zu vermeiden. Da der Kran nach dem Aufbau innerhalb der bisherigen Baustelleninstallation stehe - die beiden Häuser wurden gerade umgebaut, als der Brand ausbrach - werde er künftig den Verkehr, insbesondere den Bus, nicht behindern, versichert Alexandra Grundmann.

Wie lange der Kran stehen bleibt, sei noch nicht klar. «Nach wie vor laufen die Untersuchungen dazu, in welchem Umfang die Gebäude zusätzlich zum offensichtlich zerstörten Dachstock zurückgebaut werden müssen. Der Rückbau kann jedoch bereits in den nächsten Tagen beginnen und wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.»