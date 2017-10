Die Schlüsselstelle, die haben die beiden geknackt. Mit dem Passieren des Pamir-Highways, der zweithöchst gelegenen befestigten Fernstrasse der Welt, über fünf Viertausender-Pässe. Streckenweise ein schwieriger Weg, schlecht oder gar nicht asphaltiert. «Man fährt kilometerweit über Sand und Geröll, immer wieder kommen steile Rampen dazu. Es ist, als würde man auf Wellblech fahren», sagt Guido Huwiler. Bergauf nur Schritttempo oder schieben, selbst talwärts nie schneller als mit zwölf Stundenkilometern. Und das zwei Monate lang, über 1200 Kilometer weit.

Eine Schinderei, könnte man meinen. Doch die beiden Abenteurer widersprechen. Kein Verkehr, nur grad drei, vier Autos pro Stunde, weit und breit nichts. «Nur wir allein in einer gewaltigen Landschaft, dazwischen Pferdeherden, ab und zu eine Jurte», sagt Guido Huwiler. «Und alles in eine absolute Stille getaucht.» So still sei es gewesen, dass sie wohl die Angst gepackt hätte, wäre sie alleine gewesen, sagt Rita. «Mal ein Vogelgezwitscher, mal ein galoppierendes Pferd – mehr war nicht zu hören.» Eine Stille, eine Weite und Einsamkeit, die sie in ihrer ganzen gewaltigen Schönheit erfüllt hat. Überfüllt hat. «Wir brauchen mehr Pausen als zu Beginn», sagt Guido Huwiler. «Es macht sich nach all diesen Eindrücken eine Erschöpfung breit.»

Dank der Gastfreundschaft der einheimischen Nomaden hat es den beiden in den letzten Wochen in der Einsamkeit an nichts gefehlt. Wohl habe es gehapert mit der Sprache, Russisch sprechen die beiden nur ein paar Brocken und die Einheimischen kein Englisch. «Aber verstanden haben wir uns immer», sagt Rita Rüttimann, mehr als einmal habe sie einfach Schweizerdeutsch geschwatzt mit den Frauen – und dabei Tränen gelacht. «Diesen Nomaden sind eine Gastfreundschaft und eine Herzlichkeit eigen, die uns Schweizern fremd sind», sagt Guido. Oft bekommen sie Geschenke; nach einer Übernachtung in der Jurte einen handbestickten Kissenbezug, von Fremden nach der Frage für den Weg zum Bahnhof zwei Tafeln Schokolade. «Einfach so. In der Schweiz wäre das unvorstellbar.»

Nur vom Essen haben sie genug

Mit dem Überqueren des Pamir-Gebirges haben Guido Huwiler und Rita Rüttimann ein wichtiges Stück geschafft. Eines, das ihnen nicht nur viel genommen, sondern noch mehr gegeben hat. Etwas, das sie bei allen Strapazen und Anstrengungen nicht missen wollen. Mit einer Ausnahme: «Ich kann das fettige Essen nicht mehr sehen», sagt Rita und lacht. Spiegeleier, Brot, Reis, morgens, mittags, abends, alles mit viel Fett zubereitet, dazu immer Gurken und Tomaten. Aber das ist jetzt vergessen, dafür seien ja Millionenstädte auch gut, meint Rita: «Man findet garantiert ein Restaurant mit einem guten Stück Fleisch und Pommes frites auf der Menu-Karte. Und viel Ketchup.»