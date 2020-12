Mysteriöser Monolith rückt das Schloss Liebegg ins Rampenlicht – nun ist er schon wieder weg

Das Schloss Liebegg zwischen Gränichen und Teufenthal befindet sich im Moment in so etwas wie einem Winterschlaf: Am Freitag findet zwar noch eine Ziviltrauung (in kleinstem Kreis) und am Montag eine Veranstaltung des Hexenmuseums statt, doch ansonsten ist Schlosswart Samuel Widmer (60) allein. Es sei denn, Arbeiter sind da.

Der Monolith stand am Morgen einfach da

Doch dann passierte am Mittwochmorgen das: Auf seinem Rundgang entdeckte Widmer überraschend einen Monolithen, eine spiegelnde Metallskulptur, einen Hohlkörper. Wie ist das Stück dorthin gekommen? Im frisch gefallenen Schnee waren keinerlei Spuren zu entdecken. Fest steht: Der Monolith ist fast drei Meter hoch. Und klar ist: Am Dienstagabend war er noch nicht da.