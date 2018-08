Ob es amSamstag, wenn die Schaffhauser The Gardener & The Tree auf der Bühne am Schlossplatz stehen (21 Uhr), auch so viel Volk haben wird? Wem das zu eng ist: Es gibt ja noch 14 andere Spielorte in der Altstadt. Ab 14 Uhr gehts los,

Im Stundentakt spielen Musiker in Schaufenstern und vor Theken (Brillenhaus, Unverpackt, Claro Shop, Kaufhaus zum Glück, Notenschlüssel). Um 17.30 Uhr spielen Papa Dada hinter dem «Piwi» im Färberhöfli ein Kinderkonzert.

Alle Infos rund um «Musig i de Altstadt» (z.B. Programmheftli) gibt es am Infostand auf dem Färberplatz. (NRO/KSC)