Muhen Flugübung der Schweizer Armee sorgt für Verwunderung Am Donnerstagmorgen spielten sich kuriose Szenen am Himmel über Muhen ab. Ein Kampfjet der Schweizer Armee ist neben einem Helikopter geflogen. Diese sorgte für Verwirrung bei der Bevölkerung.

Wilde Szenen wie in einem Hollywood-Streifen spielten sich am Donnerstagmorgen am Himmel über Muhen ab. Ein Video einer Tele-M1-Zuschauerin zeigt, wie ein Kampfflugzeug der Schweizer Luftwaffe einen Helikopter verfolgt. Dann plötzlich dreht der Jet ab und fliegt davon.

Diese Szenen stiften bei der Bevölkerung grosse Verwirrung. Auf Anfrage gibt die Schweizer Luftwaffe an, dass sie in regelmässigen Abständen trainiere. «Wir proben den Einsatz der Luftpolizei mittels unterschiedlicher Szenarien und auf unterschiedliche Flugobjekte», erklärt Armeesprecher Mathias Volken schriftlich auf Anfrage von Tele M1.

Das Video zeige eine mit allen Stellen geplante, abgesprochene, koordinierte und bewilligte visuelle Kontrolle eines militärischen Helikopters durch die daneben fliegende F/A-18 im Rahmen eines Trainingseinsatzes in der Region Wohlen bis nach Oftringen, heisst es weiter.