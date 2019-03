Lattenrost, Waschmaschine oder Kommode: Eine Wiese mitten im Suhrer Frohdörfli-Quartier gleicht einer Müllhalde. Seit Jahren deponieren Abfall-Sünder hier illegal Sperrgut.

Passanten und Anwohner haben genug. «Es macht mich traurig, dass so eine Sauerei neben der Hauptstrasse liegt, es ist einfach eine Schweinerei», sagt eine Passantin gegenüber «Tele M1». Vor allem am Abend und in der Nacht sehe er immer wieder Personen, die hier ihren Müll vorbeibringen, meint ein anderer.

Um das Problem einzudämmen, liess die Verwaltung einen Zaun errichten – nicht genug, findet eine Anwohnerin. «Es sollten Geldstrafen verteilt werden – der Zaun bringt nichts.»

Abfallsünder kommen mit Auto vorbei

Die Gemeinde berät gemäss Regionalsender nun mit der Verwaltung das weitere Vorgehen. Es seien nicht nur Anwohner, die im Frohdörfli-Quartier illegal Abfall entsorgen, sagt Gemeindepräsident Marco Genoni. Problematisch sei, dass die Anwohner ihren Müll in einer Garage sammeln, die von der Strasse aus sichtbar sei. «Das verleitet dazu, dass auch vereinzelt Leute mit dem Auto vorbeifahren und ihren Abfall hier abladen.»

Einen möglichen Ansatz sieht er darin, dass die Anwohner ihre Abfall-Sammelstelle an einen anderen Ort innerhalb der Überbauung verlegen. Ob dies die Müllwut eindämmen wird, ist fraglich. Schliesslich wurde die Garage vor zwei Jahren aus ebendiesem Grund zum geschlossenen Müll-Lagerraum umfunktioniert.