Eben erst wurde in Erlinsbach SO Madeleine Neumann (49, FDP) zur neuen Gemeindepräsidentin gewählt. Und in Erlinsbach AG, wo der Urnengang im September stattfindet, hat sich bisher einzig Gemeinderätin Monika Schenker-Eisenring (52, CVP) für das Präsidium beworben.

Konkurrenz ist nicht in Sicht. Gut für Schenker – sie wird in der heissen Phase des Wahlkampfs nämlich ihre Tochter besuchen, die derzeit in den USA lebt. Doch angesichts dessen, dass sie vor vier Jahren mit dem besten Resultat aller Kandidaten erneut in den Gemeinderat gewählt wurde, dürfte ihr Rückhalt im Dorf auch ohne Wahlkampfgetöse gross sein.

Im Quartierlädeli aufgewachsen

Monika Schenker ist in Aarau aufgewachsen, am Herzogplatz. Ihre Eltern führten dort das kleine Lebensmittelgeschäft. «De Isering», die Familie Eisenring, die kennt man in der Stadt. «Meine drei Geschwister und ich mussten uns im Quartier immer anständig verhalten.

Die Mutter daheim im Laden erfuhr sonst sofort, wenn wir es nicht taten», erzählt Schenker mit einem Schmunzeln. Oft mussten die Kinder mithelfen, etwa bei Hauslieferungen. «Uns wurde der Dienstleistungsgedanke in die Wiege gelegt. Die Eltern haben uns beigebracht, dass wir von den Kunden leben.»