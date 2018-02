Der Stadtrat ist gegen die Initiative «Für eine zukunftsfähige Mobilität» des Vereins Aarau Mobil, die am 4. März an die Urne kommt. Das hat er in einer Medienmitteilung noch einmal bekräftigt. Bereits in der Einwohnerratsdebatte hatte der Stadtrat zwar seine Sympathien für das Kernanliegen der Initiative – die Förderung des öV sowie des Fuss- und Veloverkehrs gegenüber dem motorisierten Individualverkehr, festgelegt in der Gemeindeordnung – ausgedrückt. «Die Stossrichtung der Initiative deckt sich in weiten Teilen mit den im Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) abgebildeten verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt sowie den Zielen der städtischen Energie- und Klimapolitik», heisst es in der neuen Stadtratsmitteilung.

Und doch hat der Stadtrat einen direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der die Initiative ersetzen soll. Im Einwohnerrat fand diese abgespeckte Version denn auch mehr Zuspruch. Denn für den Stadtrat und einen Teil des Einwohnerrats, primär die bürgerlichen Parteien, geht die Initiative von «Aarau Mobil» zu weit. Die FDP sagt Ja zum städtischen Gegenvorschlag, die SVP sagt zu beiden Varianten Nein.