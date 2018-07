Der Stadtrat hat am Montag beschlossen, die Mitwirkung erst nach den Sommerferien, am 17. August, beginnen zu lassen (parallel dazu findet die kantonale Vorprüfung statt). Er will damit verhindern, dass ihm vorgeworfen wird, die potenziellen Mitwirker hätten wegen der Sommerpause nicht genügend Zeit gehabt für ihre Eingaben. Der Preis dieses Vorgehens: Statt bis Ende August, wie ursprünglich geplant, können bis zum 1. Oktober Eingaben gemacht werden.

Im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens wird bereits relativ detailliert festgelegt, wie das Stadion und die Hochhäuser aussehen werden. Am Mitwirkungsverfahren kann sich grundsätzlich jedermann beteiligen. Später, im öffentlichen Auflageverfahren, braucht es dann eine Betroffenheit (Nachbarschaft). Der Gestaltungsplan wird vom Stadtrat genehmigt.

Über die ebenfalls laufende Teiländerung Nutzungsplanung «Stadion 2017» wird wohl das Volk befinden. Die Auflage ist abgeschlossen, die Verhandlungen mit den Einwendern beginnen aber erst nach den Sommerferien. Laut dem ursprünglichen Zeitplan sollen sie bis Ende September erledigt sein. (uhg)