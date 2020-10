Mitten in der Coronakrise: Die Kita des Kantonspitals Aarau «Zwärglihuus» erhöht ihre Tarife

Eine weitere Belastung für das Pflegepersonal des Aarauer Kantonsspitals, zumindest für dasjenige mit eigenen Kindern: Die Kita Zwärglihuus hat bekanntgegeben, dass sie die Preise per 1. Januar 2021 um rund 10 Prozent erhöht und nicht mehr alle Kinder aufnimmt. Zudem fallen die Subventionen für Wenigverdiener weg. Das berichtet das Regionaljournal Aargau-Solothurn am Freitag.

«Hallo, geht's noch?»

Rund 200 Kinder werden in der Kita betreut. Diese geniesst einen sehr guten Ruf, hat gar schon Auszeichnungen erhalten. Das zählt nun aber alles nicht mehr viel. Vor den verschiedenen Häusern der Kita, die rund um das Kantonsspital Aarau verteilt sind, hängen Plakate mit Aufschriften wie «Nur Klatschen reicht nicht» oder «Flexibler Hort = flexible Dienste».

Und auch Lokalpolitiker stören sich ob der Entscheidung des Kantonsspitals. So schreibt der Buchser Einwohnerrat Reto Fischer auf Facebook: «Hallo, geht's noch? Wir befinden uns gerade in der grössten medizinischen Krise seit Jahren, es fehlt eh schon an Pflegepersonal und die Pflegejobs sind nicht gerade toll bezahlt – und genau in dem Moment schränkt man die Leistungen der spitalinternen Kita ein? Das ist ein Witz!»