Mittellandleitung Die SBB erneuern im Raum Aarau ihre «Nabelschnur» Die 102 Jahre alte Mittellandleitung von Kerzers nach Rupperswil soll bis 2028 etappenweise neu verlegt werden. Das heisst: Gewisse Strommasten werden verschwinden.

Im Raum Aarau werden ebenfalls Masten abgebaut. Allerdings frühestens 2028. Michael Hunziker

Was haben Rupperswil und Kerzers FR gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Und doch verbindet sie etwas. Wortwörtlich. Seit rund hundert Jahren besteht zwischen den beiden Dörfern die «Mittellandleitung»; eine Bahnstromübertragungsleitung für 132'000 Volt.

«Wie eine Nabelschnur» verbinde sie das Westschweizer mit dem Ostschweizer Bahnstromnetz, so die SBB. «Bahnstrom ist eine besondere Energie mit eigener Frequenz (16,7 Hertz). Um ihn effizient an den richtigen Ort transportieren zu können, wird er durch Übertragungsleitungen zu den insgesamt 70 Unterwerken der SBB geleitet. Die Unterwerke wandeln die Hochspannung in tiefere Fahrleitungsspannung um und speisen den Bahnstrom in die Fahrleitung ein.»

Die besagte «Mittellandleitung» verbindet konkret den Frequenzumformer Kerzers – das Tor zur Westschweiz – mit jenem in Rupperswil. Die SBB erklären deren Funktion so: «Der Frequenzumformer speist das Bahnnetz mit 16,7 Hertz-Wechselstrom. Gibt es viel Wasser in den Wasserkraftwerken der SBB, können die Maschinen auch sinngemäss ‹umgekehrt› produzieren: Dann wird der überschüssige Bahnstrom in 50 Hertz-Strom (Haushaltsstrom) umgewandelt und ins öffentliche Netz eingespeist.»

Weil die 1920 erbaute Mittellandleitung aber nun schon sehr alt ist und die Übertragungskapazität aufgrund des stetig zunehmenden Bahnverkehrs sowieso erhöht werden muss, soll sie etappenweise ersetzt und «räumlich von den Dörfern und Weilern distanziert» werden. Das ganze Projekt dauert von voraussichtlich Mitte 2023 bis 2028, wobei der Abschnitt Obergösgen–Aarau Rohr (näher an Rupperswil muss nichts ersetzt werden) ab April 2025 in Angriff genommen werden soll. Die Inbetriebnahme wäre 2028. Laut SBB belaufen sich die Kosten auf rund 100 Millionen Franken.

Die roten Teile der «Mittellandleitung» werden ersetzt, die grünen nicht respektive sind es schon. zvg SBB

Masten dürften verschwinden

Für die Öffentlichkeit heisst das vor allem: Es werden Masten mit Freileitungen verschwinden. Dem Vernehmen nach unter anderem jene über dem Fussballplatz Ritzer in Küttigen. Dafür werden offenbar Leitungen unterirdisch verlegt. In der Erlinsbacherstrasse muss die Axpo beispielsweise im Zusammenhang mit dem Kraftwerksneubau einen 263 Meter langen Rohrblock verlegen. Wie die AZ schon früher schrieb, schliessen sich die SBB mit ihrer Leitung gleich an.

Auf Anfrage können die SBB aktuell noch nichts Genaueres über den künftigen Verlauf der Leitungen in unserer Region sagen. Eine Sprecherin erklärt: «Die Projektausarbeitung läuft aktuell noch. Das definitive Dossier zum Plangenehmigungsverfahren wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 beim Bundesamt für Verkehr eingereicht.»