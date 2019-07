Der Besuch in Aarau sei dieses Jahr doppelt so lange, und der Vorverkauf sei sehr gut gelaufen. In Aarau wird sogar eine Zusatzvorstellung gespielt: «Ich glaube auch, dass die Leute mobiler geworden sind heutzutage. Früher, als der Zirkus noch kleiner und leichter war, ging man in jedes Dorf.» Insgesamt gastiert der Zirkus zwischen März und November in 33 Schweizer Städten.

Seit gestern und bis Mittwoch gastiert der Zirkus in Aarau. Neben Wettingen, wo der Zirkus am 4. und 5. Juni zu Gast war, ist dies der einzige Spielort im Aargau. Das habe mehrere Gründe, erklärt Zirkusdirektor Fredy Knie junior: «Erstens ist das Reisen sehr teuer geworden. Wenn wir dann in einer Stadt zwei Tage stehen, und es ist nicht optimal ausverkauft, rechnet es sich plötzlich nicht mehr.»

Die Arbeiter entkamen beim frühmorgendlichen Aufbau gerade noch der Hitze. Die Temperaturen erreichten gestern mit 37 Grad wieder Höchstwerte. «Im Zelt selber ist es sicher kühler als draussen», sagt Fredy Knie. Während der Vorstellungen wird dieses mittels grosser Ventilatoren und Wasser heruntergekühlt. Die Gäste schätzten dies, während der letzten Hitzewelle gastierte der Zirkus in Luzern, das Zelt sei trotzdem immer voll gewesen, so Knie.

Es fasst 2340 Zuschauer und bietet zum ersten Mal in der 100-jährigen Geschichte des Zirkus von überall her freie Sicht auf die Manege. Zwei Stahlbögen, die bereits vor ein paar Tagen in Aarau aufgebaut wurden, halten das Zelt ausschliesslich von aussen. «Das Publikum merkt dies sofort, wenn es hereinkommt», sagt Fredy Knie. Es sei ein richtiges Gesprächsthema. Der Zirkus hat zwei solche Sets an Stahlbögen. So könne der Aufbau des Zeltes flexibler stattfinden. «Wenn die Bögen am Morgen bereits stehen, haben wir drei Stunden Arbeit gewonnen», so Knie.

Am Abend dann begrüssen die rund 250 Künstler und Mitarbeiter die Zuschauer in Aarau. Der Auftakt fällt mit dem ersten Todestag des beliebten Zirkusclowns Spidi zusammen. Genau vor einem Jahr nahm er sich hier in Aarau das Leben. Er war 24 Jahre lang Teil der Zirkusfamilie. Dieses tragische Ereignis könne man nie vergessen, sagt Fredy Knie, Spidi sei jeden Tag präsent. «Aber als wir hierhinfuhren, machte es mich erneut sehr traurig», fügt er an. «Man weiss genau, wo es passiert ist.»