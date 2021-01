Mit Rettungswinde: Rega birgt Skifahrerin am Benkerjoch

Dass die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega verunglückte Skifahrer bergen muss, ist an sich nichts Spezielles. Dass dies im Aargau geschieht, kommt allerdings höchst selten vor. Die Schneemassen vom Wochenende haben jedoch gemäss einem Leserreporter zu einem solchen Einsatz in Küttigen geführt. «Die Crew der Rega-Basis Basel stand am Sonntagnachmittag für eine verunfallte Skifahrerin am Benkerjoch im Einsatz», bestätigt Rega-Sprecherin Corina Zellweger. «Nachdem der Rega-Notarzt die Patientin vor Ort medizinisch erstversorgt hatte, wurde sie mit mittelschweren Verletzungen mittels Rettungswinde aus dem steilen, unwegsamen Gelände geflogen und ins nächste geeignete Spital transportiert.»

Immer dann, wenn ein Rega-Helikopter nicht beim Patienten landen könne, komme die Rettungswinde zum Einsatz, so die Sprecherin weiter. «Dieses moderne Hightech-Gerät mit einer Seillänge bis zu 90 Metern ist für zwei Personen ausgelegt. Der Rega-Rettungssanitäter agiert gleichzeitig als Windenoperateur: An der offenen Seitentür steuert er über eine Fernbedienung die Rettungswinde, an der er den Rega-Notarzt oder einen Bergretter zum Patienten herunterlässt.»

Obschon die Rettungswinde im Gebirge häufiger zum Einsatz komme als im Mittelland, sind laut der Rega-Sprecherin schweizweit alle Rega-Helikopter mit einer Rettungswinde ausgerüstet. «Die Rega-Crews trainieren den Einsatz mit der Rettungswinde regelmässig am Tag und in der Nacht.»

Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Küttigen sowie eine Ambulanz.